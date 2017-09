Laupäeva õhtul oli telenakalis TNT eetris Venemaa selgeltnägijate tuleproovi 18. hooaja esimene episood. Kui eestlased on viimasel kolmel aastal harjunud teleekraanil nägema Marilyn Kerrot, siis sel korral nõianeiu casting'ul ei olnud.

Kerro ekskallimal on uus silmarõõm

Naine selgitas Publikule, et talle ei sobinud saates osalemisega kaasas käivad lepingutingimused. Kontraht oleks eestlanna sidunud tervelt kolmeks aastaks ning Anu pidanuks paljudest asjadest Eestis loobuma. Järgmistes saadetes me teda seepärast enam ei näe. Anu intervjuud Publikule saad lugeda siit .

Teise katse käigus tuli eriliste võimetega inimestel autorivist üles leida see masin, mille pagasiruumi oli peidetud inimene. Kolmandana toodi seotud silmadega nõiad Eurovisionil esinema pidanud lauljatar Julia Samoilova ette ning nad pidid ära arvama, kellega on tegu. Nendel katsetel Anut näha ei olnud.

Saate casting'ul anti osalejatele kolm traditsioonilist ülesannet. Alustuseks paluti saalitäiel inimestel ära arvata, mis on sirmi taga. Kui möödunud hooaegadel on silma eest varjus olnud midagi ilusat, näiteks tantsiv baleriin, siis sel korral pidid nõiad tajuma surnud sea pead. Sel katsel võis näha Anut vilksamisi parempoolses esireas.

Tähelepanu ja skandaalimaigu pälvis sellel proovipäeval Marilyn Kerro endine kallim Aleksander Šeps. Saate võttemeeskond küsis esiti mehelt, kas ta on tulnud topeltvõitu jahtima, ent neiu kiirustas kinnitama, et hoopis tema astub võistlustulle. Küsimuse peale, kas tütarlaps on tema uus kallim, heitis mees salapärase pilgu hoopis oma kaaslase peale ning nimetas kuldsete kiharatega neiut oma soosikuks.