Laupäeva õhtul kella 21 paiku sai politsei teate, et Jõelähtme vallas Tallinna–Narva maantee 19. kilomeetril lebab teel naise surnukeha. Politsei arvab esialgsetel andmetel, et naine hukkus autolt saadud löögi tagajärjel. Praegu on naise isik veel tuvastamata ja teadmata on ka autojuht, kes võib õnnetusega seotud olla.

Hukkunud naine lebas valgustamata teelõigul, mis on varemgi jalakäijate elusid nõudnud. Suvel on seal lubatud sõita 110 km/h, ent kui vaadata möödakihutavaid autosid, siis nende tegelik kiirus võib olla suuremgi.

Pühapäeva keskpäeval annavad tragöödiast märku vaid Narva viivas kaherealises suunavööndis maanteele märgitud neoonrohelised ringid, kümmekond väikest ja veidi eemal ka üks suurem. Lilli ega küünlaid pole teepervele toodud, sest politsei teatel on hukkunud naise isik veel tuvastamata.