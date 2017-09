Sada aastat tagasi loodi Eestis kirjandusrühmitus Siuru, mis mängis eesti kirjanduse arenguteel ja ajaloos märkimisväärset rolli. Kummardusena Marie Underile, Artur Adsonile, Henrik Visnapuule, Friedebert Tuglasele, Johannes Semperile ja August Gailitile tuuakse sügisel kuuel korral lavale kava „Siuru õhtu 100“. Eile õhtul toimus esietendus Estonia talveaias, kus peeti maha ka heategevuslik loos ja oksjon.



„Siuru läbi muutus kirjandus laiemalt nähtavaks. Siurulased näitasid, kui palju hea kirjandus ühiskonnale anda saab. 2017. aastal on see sama aktuaalne nagu sada aastat tagasi,” rõhutab Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev ajaloo mäletamise tarvidust.



„1917. aasta kevadel loodud Siuru pälvis laiemat tähelepanu sada aastat tagasi korraldatud tuluõhtuga Estonias,“ põhjendab kevadel peetud Siuru juubelikonverentsi kõrval ka kirjandusliku lavasündmuse algatust Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse teadur ja „Siuru õhtu 100“ idee algataja Elle-Mari Talivee.



Tema mõttest lähtuvalt ning Eesti Kirjanike Liidu toetusel võttis asja teoks teha Tallinna Linnateatri muusikaala juhataja ja EMTA Kõrgema Lavakunstikooli laulupedagoog Riina Roose, kelle sõnul ei ole sada aastat hiljem toimuv tollase tuluõhtu rekonstruktsioon, vaid pigem tagasivaade sellele, tahe saada aru ajastust, õhustikust, kultuuriloost.



Roose lisab, et mida enam järele mõtleb, seda rohkem leiab, kui imeteldav on, et ärksad noored sellise asja tegemise omal ajal ette võtsid ja mis sellest välja kasvas. „Ei tohi unustada, et samal ajal käis ju esimene maailmasõda,“ märgib ta.

Eilsel esietenduse järgselt pandi heategevuslikul oksjonil müügile näitlejate Piret Kalda ja Liisa Saaremäel Siurust inspireeritud maalid. Viimase maali ostis ära kusjuures ärimees ja poliitik Rein Lang, kes pakkus kunstiteose eest lausa 600 eurot! Kalda maal osteti ära 400 euroga.

Rein Lang ja Liisa Saaremäeli maal (Tiina Kõrtsini)

Piret Kalda maal "Siuru" (Tiina Kõrtsini)

Samuti andis oksjoni tarbeks Johannes Võerahansu joonistusi tema lesk Erna Saar-Võerahansu.

Võerahansu pastellmaal ja selle ostja (Tiina Kõrtsini)





Roose sõnul on lavastuse trupp kokku pandud noortest ärksatest näitlejatest, kellele läheb kirjandusteema korda ja kelle lugemus on keskmisest suurem. Roose rõhutab, et tegu on rühmatööga, mitte ühe lavastaja ja tema nägemusega. Kõik noored kaasalööjad on saanud lavakooli aegadel Anu Lambi ärgitust ja õpetust, süvenemaks eesti kultuuri ja eriti kirjandusse.



Lavastuses „Siuru õhtu 100“ teevad kaasa Ester Kuntu, Laura Kalle, Liisa Saaremäel, Christopher Rajaveer, Karl Laumets, Jürgen Gansen, Tõnn Lamp ja Kaspar Velberg. Klaveril saadab Jaak Jürisson ning kunstnikud on Anu Konze, Anna-Liisa Pärt ja Martin Mikson.



Lavastuse esietendus oli eile, 23. septembril Estonia talveaias. Hilisemad etendused on 8. oktoobril, 20. ja 21. novembril Tallinnas Estonia talveaias, 6. novembril Viljandis Sakala keskuses ning detsembris Tartus.