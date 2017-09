Londonist pärit Emma Kelty (pildil) pani 2014. aastal maha põhikooli koolidirektori ameti, et pühenduda seiklusreisidele. Tänavu jaanuaris jõudis ta üksi suusatades lõunapoolusele ning juba suve hakul võttis ette kajakiretke Amazonase jõel lähtest suudmeni. Finišisse ta kahjuks ei jõudnud, vahendab päevaleht The Guardian.

Emma Kelty (43) alustas kajakiretke Peruust Andide jalamilt juuni keskel. 10. septembril viskas ta oma Facebooki kontol nalja, et 100 kilomeetri kaugusel asuva Coari lähistel ta paat varastatakse ja ta tapetakse. Saatuse irooniana läks nali täide. 13. septembril side Emma Keltyga katkes. Varem jõudis naine Facebookis kirjutada, et kohtas jõel mootorpaatidel liikunud 50mehelist relvastatud rühma.

Emma Kelty. (Facebook.)

Emma Kelty kadumine vallandas suure otsinguoperatsiooni, milles osales 60 Brasiilia sõjaväelast, tuletõrjujat ja akvalangisti. 19. septembril teatas politsei, et vahistati kolm meest, keda kahtlustatakse Kelty mõrvas. Naise surnukeha on seni leidmata.

Noorim kahtlusalune on vaid 17aastane noormees, kes tunnistas politseile, et väikesel jõesaarel telkinud inglannat ründas röövi eesmärgil seitse meest. Üks meestest lõikas ohvril kõri läbi ja surnukeha visati jõkke. Kurjategijad võtsid kaasa Kelty kaks mobiiltelefoni, arvuti ja GoPro kaamera ja üritasid hiljem elektroonikaseadmeid kohalikele maha müüa. Väidetavalt on juba surnud ka röövlite ninamees, kes hukkus kolmapäeval tulevahetuses teise jõugu liikmetega.

Piirkond, kus Kelty tapeti, on kohalike sõnul väga ohtlik, sest seal tegutseb rohkelt narkokaubitsejaid. Naist oli nende ohtude eest hoiatatud ja ta riskeeris teadlikult. Keltyt jäid leinama kaks venda ja õde, kes toonitasid ajakirjandusele tehtud avalduses, et tunnevad oma aktiivse ja otsustava õe üle uhkust.