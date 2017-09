Arvutihääled hoiatavad pommide eest. Alates 10. septembrist on politsei paljudes Venemaa linnades saanud sadu telefonikõnesid, milles arvutihääled hoiatavad avalikesse kohtadesse paigutatud pommide eest, vahendab Stern Online.

Telefoniterrorilaine algas 10. septembril Venemaa idaosas ning jõudis seejärel ka Moskvasse ja Peterburi. Praeguseks on tulnud pommihirmus evakueerida üle tuhande kino, kooli, kaubanduskeskuse, raudtee- või metroojaama ja büroohoone. Pommiotsingutele ja evakueerimistele on kulutatud ligi viis miljonit eurot. Seni on õnneks alati olnud tegu valehäiretega. Inimesed on suhtunud ähvardustesse rahulikult ja paanikat ei ole puhkenud. Mida kauem see aga kestab, seda suuremaks muutub oht, et ametkonnad muutuvad niisuguste ähvarduste suhtes ükskõikseks ja magavad tegeliku pommiohu maha.

Kes on aga telefoniterrori taga? Venemaal ringleb viis teooriat. Neist esimese järgi on tegemist julgeolekujõudude organiseeritud tsiviilkaitseõppusega.