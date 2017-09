Enam kui 34 000 inimest on maaliliselt Bali saarelt põgenenud, kuna võimud hoiatavad vulkaanipurske ja maavärina eest.

Talvisel ajal on Bali üks eestlaste lemmikpaiku, kuhu külma ja pakase eest põgeneda. Leidub ka neid, kellele muinasjutulise loodusega saar nii armsaks on saanud, et on veetnud seal ka osa oma elust.

Idüll tõotab saarel lõppeda, sest üle 50 aasta passiivsena turiste matkama meelitanud vulkaan ilmutab aktiivsust, kirjutab The Guardian.