„Meil ei ole mitte kusagilt võtta füüsikaõpetajaid, neid enam ei toodeta. Kui Tartu Ülikoolist tuli kaks füüsikaõpetajat paar aastat tagasi, üks tuli meie kooli, teine vist abiellus välismaale. Niiet see on suur katastroof. Meie koolist lahkus tänavu suvel füüsikaõpetaja ja meil ei ole füüsikaõpetajat. Kes on füüsikaõpetaja – tulge appi!" kuulutas mees.

Saates „Hommik Anuga“ oli saatekülaliseks Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Lauri Leesi, kes on kooli juba 25 aastat juhtinud. Leesi sõnul on Eesti hariduses praegu põhiprobleem õpetajate vähesus, kuna nigel palk ei meelita ühtegi noort õpetajaks tahtma.

„Õpetaja-amet on ju nii ilus ja hea! On siis midagi paremat veel? Minu jaoks on kõige üllam amet, mis üldse on, kirikuõpetaja ja kooliõpetaja. Mul on väga kahju, kui noored ei taha tulla, ääretult kahju," tõdes Leesi.

„Kui mina tegin ühele meie kooli vilistlasele ettepaneku, kes on andekas reaalainete peale, et kas ta tuleks meie kooli füüsikaõpetajaks, ta küsis aga palju ma palka hakkan saama? Ma ütlesin, et täiskoormuse eest 1050. „Aitäh, aga ma saan 3400 praegu“ – vot see on see asi, see pole minu teha,“ sõnas ta.

Leesi sõnul ei vasta tõele see jutt, et Eesti õpetaja saab keskmist palka

„Eesti keskmine palk on täna 1242, mitte 1050. Asi paraneb siis, kui õpetaja palk on piisavalt suur. Siis on andekaid inimesi ja häid õpetajaid igal pool," arvas ta.

Välba uuris aga, et miks siis Leesi ise haridusministriks ei ole hakanud, et palgamure ja muidki muresid lahendada, talle on ju ometi kaks korda seda ametit pakutud. Leesi sõnul ei ole aga tal selliseid ambitsioone kunagi olnud.

„Mul on täiesti võõras, kui ma sõidan näiteks Mustamäe või Lasnamäe kanalisse ja äkki ma näeksin suurelt enda pilti, kui ma seda näeksin, teeksin kindlasti autoavarii. See on kõige ebameeldivam mulle mis võiks olla. Minu jaoks on isegi koolijuhataja amet natuke palju. Ma tahaks olla tavaline õpetaja,“ tunnistas Leesi, lisades, et koolijuhi ameti valis ta seetõttu, et tal polnud teist valikut.

„Armastama peab, nii oma eriala kui ka lapsi. Mina olen halb direktor. Mina pean ennast endiselt õpetajaks ja kui ma kusagile kirja pean saatma, panen alla ikka õpetaja-koolijuht. Õpetaja on alati ees,“ jutustas mees.

Leesi tunnistab, et kui koolikell on helisenud, sulgeb ta ukse ja siis hakkab tema tähelend 45 minutiks.

„Nüüd ma tunnen ennast hästi, ma olen omas mahlas. Õpilasi ma armastangi. Igal aastal tulevad jälle uued ja ma armastan neid jälle ja kui nad 12. klassi lõpetavad, siis muidugi on kurb, aga meeldiv on jälle neid kohata,“ muheles ta.

Siiski ei nõustu Leesi väitega, et lapsed peavad õppima seda, mis neid ennast huvitab.

„Kui lapsel ei ole kuuendas klassis huvi keemia või matemaatika vastu, meie kui õpetajad peame talle siiski need teadmised andma, sest me ei tea, milline huvi on tal 11.või 12. klassis. See huvi võib kardinaalselt muutuda ja muutubki. Kuulge, kool ei ole sanatoorne puhkeasutus! Kool on teadmiste omandamise koht ja teadmise omandamine on kõikidel aegadel olnud väga raske töö!“

