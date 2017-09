Eile peetud Olustvere hoidistemessil said külastajad oma maitseid vürtsitada mitmete tšilliste toiduainetega. Seda, et tšilli passib hästi ka napsu sisse, tõestasid rahvale aga näitlejad Tiina Tauraite ja Erki Laur!

Tavalisest poes müüdavast pipraviinast eristab teda Erki sõnul kõik. „Siin on kahte sorti elusaid tšillisid, millest ühed ujuvad siin pudeli sees ja mis peaksid iseenesest minema punaseks, aga nad korjatakse taime küljest ära just sellel õigel momendil, kus nad on kanged, aga veel rohelised,“ ütles ta pudelis rohekaid pipraid näidates.