„Mul oli probleem, proovisin eri praktikaid läbi ning ainus praktika, millega ma mingigi lahenduseni jõudsin, oli hüpnoos. See lahendus tuli minu jaoks nii kiirelt, ühe hüpnoosi seansi jooksul, kohe! See lihtsalt vaimustas mind ja ma otsustasin, et see on see, millega ma tahan edasi tegeleda,“ selgitas Maris.