Bradley surmast teatati tema Facebooki lehel: "Teatame raske südamega, et lahkunud on Charles Bradley. Härra Bradley oli väga tänulik oma fännidele kogu selle armastuse eest ja me loodame, et tema sõnum armastusest jääb püsima. Aitäh kõigile teie palvete ja mõtete eest sellel raskel ajal."