Uus teadlaste leid paljastab, kuidas ammusel ajal maailma kõige kuulsamad püramiidid ehitati. Unustage kaldteed ja veeretamine, edu võti oli hoopis loogilisem!

Vanaaja maailmaimeks nimetatud Cheopsi püramiidi ehitusviiside üle on spekuleeritud palju. Et Giza püramiidid on ehitatud umbes kaks ja pool tonni kaaluvatest kiviplokkidest, ei ole siiani päris täpselt aru saadud, kuidas neid liigutati. Kraanasid ja muud tänapäevast tipptehikat sel ajal ju ei tuntud. Sestap peavad mõned püramiidi tulnukate tööks, teised aga jumalate loodud imeks.

On ammu teada, et kiviplokid toodi kohale 800 kilomeetri kauguselt. Aga kuidas?