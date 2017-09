Laupäeval kogunesid Pariisi kesklinna Bastille'i väljakule tuhanded inimesed, et avaldada meelt president Macroni tööreformide vastu. Protestijatega ühines ka presidendivalmistel Macronile tugevalt alla jäänud Jean-Luc Mélenchon.

(AP / Scanpix)

Mélenchon, kes nimetas üritust ühiskondlikuks riigipöördeks, kutsus inimesi tänavatele oma meelt avaldama. Protestijad kogunesid Pariisi ooperimaja ees ning marssisid üheskoos Bastille'i väljakule.

Vasakpoolse populistliku partei juht väitis The Guardianile, et 150 000 inimest olid kogunud vabaduse väljakule, et kuulda tema kõnet. "Te olete selle riigi au ja uhkus, kes ei seisa ega lase end solvata," ütles Mélenchon oma kõnes, "me oleme siin, et kaitsta vabariiki!"