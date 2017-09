Täna õhtul kella 21 paiku sai politsei teate, et Jõelähtme vallas Tallinn-Narva 19. kilomeetril lebab teel naise surnukeha.



Esialgsetel andmetel võib arvata, et naine hukkus autolt saadud löögi tagajärjel. Hetkel on naine tuvastamata.



Kõik õnnetuse asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.



Politsei palub kõigil, kes juhtusid selles piirkonnas liikuma ja nägid liiklusõnnetust pealt, võtta ühendust politseiga telefonil 112 või 510 5599.