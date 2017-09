USA pommitajad lendasid täna jõudemonstratsioonina üle Põhja-Korea idaranniku. Põhja-Korea välisministri sõnul on Ameerika pihta rakettide tulistamine vältimatu.

Pentagoni sõnul lendas üle Põhja-Korea idaranniku Ühendriikide õhuväe B-1B Lancer tüüpi pommitaja, mida saatsid rahvusvahelises õhuruumis hävitajad, vahendab Reuters. USA ametnike sõnul oli tegemist jõudemonstratsiooniga, et näidata, millised sõjalised vahendid president Donald Trumpi käsutuses on.

"See on kõige kaugem punkt Põhja-Korea rannikul, kuhu demilitariseeiritud tsoonist (DMZ) ükski USA hävitaja või pommitaja on 21. sajandil lennanud, rõhutades tõsidust, millega me hoolimatusse käitumisse suhtume," vahendas Reuters Pentagoni kõneisiku Dana White'i sõnu.

BBC andmetel andis USA üleennust teada vahetult enne Põhja-Korea välisministri kõnet ÜRO peaassamblee istungil.

Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho pidamas ÜRO peaassamblee ees kõnet (EDUARDO MUNOZ/Reuters)

Põhja-Korea välisminister Ri Yong-Ho sõnas oma kõnes, et Donald Trump on enesetapumissioonil. ÜRO peaassambleel öeldud kommentaarides matkis ta Trumpi teisipäevaseid remarke, mille kohaselt kutsus Ameerika president Põhja-Korea liidrit Kim Jong-uni enesetapumissioonil raketimeheks.

Põhja-korea välisminister lisas, et Trumpi väljaütlemiste näol on tegemist pöördumatute vigadega, mis muudab vältimatuks, et Põhja-Korea raketid ei tabaks Ameerikat.