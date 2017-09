Tihedad vihmasajud on toonud Soomale üleujutused ning vesi katab nii põlde kui ka metsi. Teisisõnu - Soomaale on saabunud viies aastaaeg.

Arvatakse, et üleujutuse tipphetk on sel nädalavahetusel ning uue nädala jooksul hakkab veetase tõenäoliselt langema. Praegu on Halliste jõe veetase üle 200 sentimeetri Riisa vaatlusposti nullist.

