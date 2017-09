21. septembri öösel kella kolme paiku süttis põlema Eestimaa Loomakaitse Liidu Läänemaal asuv kasside hoiukodu.

„Nii päästjate kui politsei arvamusel on tegu tahtliku süütamisega, kuna hoones ei olnud elektrit (isegi mitte juhtmeid) ja mingeid küttekoldeid,“ kirjutas Eestimaa Loomakaitse Liit sotsiaalmeedias. Lääne prefektuuri pressiesindaja sõnul ei saa nad hetkel kinnitada, et tegu oli süütamisega, ent ei välistanud seda.

Süütamise hetkel oli hoones 10 täiskasvanud kassi ning arvatavasti ei pääsenud neist ükski. „Väga kõrgel kuumusel põlemisest pole kahjuks palju enam tuvastada, kuid eristatavad olid viie karvakera maised jäänused. Ülejäänud viis ilmselt tuha ja muu sodiga segamini.“

„Eriti julmast teost on šokeeritud kõik Loomakaitse Liidu hoiukodud. Terve mõistus keeldub uskumast, et leidub inimesi (tegelikult inimesteks keel tõrgub neid nimetamast), kes tahtlikult süütavad hoone koos loomadega.

Kassid viibisid tihti ka aknal pesas ning nende olemasolust seal olid teadlikud enamus lähikonnas asuvatest inimestest.

Mis selle teo põhjuseks oli, teab ainult tegija ise. Oli see kadedus, hullumeelsus, vihkamine, sadism jne. Ilmselt kõik kokku,“ ei suuda veel inimesed toimunust toibuda.

„Oleme ka seisus, kus uude ilusasse annetatud kassimajja pole panna enam midagi. Ei ole pesasid, liivakaste, toidukausse, külmkappi rohtude hoiustamiseks jne. Kuna kurjategija pole ka hetkel teada, siis riskida loomade ja nimeste julgeolekuga enam ei saa. Peame turvama olemasoleva uue maja ja selle ümbruses asuvad hooned. Vajame aeda territooriumi ümber ja valvekaameraid,“ lisati viimaks.