Eile õhtuses Ringvaates käis saates külas tänavuste valimiste valvur Tõnis Saarts, kes rääkis kõige hullematest rikkumistest, mida tänavu valimistel on rikutud.

Saatejuht Grete Lõbu uuris Saartsilt kõige hullema rikkumise kohta, mis tuli Koonga vallalehest. Saarts selgitas rikkumise tagajamaid: „Antud juhul oli tegu vallalehega, mis väga meenutas propagandalehte, kus olid kandidaatide pildid, numbrid, põhiliselt oli seal mitmel lehel kirjutanud mida antud valimisliit oli teinud ja miks ta on hea tava rikkumine. Küsimus on selles, et tegu on maksjumaksja raha eest ülalpeetava vallalehega. Järelikult kui niisugust asja teha, siis peab olema kõigil võrdne ligipääs, nii oposotsiooni kandidaatidel ning nende programmil, kui ka siis võimuloleva või koalitsiooni omad, nii et siin peab olema tasakaal.“



„Nüüd on kolmas nädal ja kuskil kolmandik või üle selle on täpselt samasugud juhtumid - kasutatakse valla või linna meediat oma huvides, oma tegemiseks ja seejuures ei hoolita sellest tasakaalu printsiibist, et see peab sel juhul olema avatud kõikidele kandidaatidele ja erakondadele kes, selles omavalitsuses kandideerivad,“ sõnas mees Ringvaatele.

Vaata rohkem siit!