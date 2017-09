Tõsielustaar Kylie Jenner on pool aastat olnud suhtes oma poiss-sõbra Travis Scottiga. Nüüd on noor naine neljandat kuud rase, vahendab Daily Mail.

Kylie Jenner on ka varem rääkinud, et soovib noorelt lapsi saada. Lapse sugu on paaril juba teada: Kylie kõhus kasvab tüdrukutirts.

Vihjeid selle kohta, et Kardashianite klanni liige last ootab, laekus juba mõnda aega tagasi kõmuportaali TMZ, kui Kylie poiss-sõber Travis rääkis, et ta peab oma elu oluliselt muutma.