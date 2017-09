Võid kokku sattuda inimesega, kellesse kunagi armunud oled olnud. See tekitab nostalgilise meelolu ning pole välistatud, et ammused tunded taas leegitsema löövad.

Vahva ja mõnus on sõpradega koos olla. Teil on nii mõndagi meenutada, mis kõigil tuju helgeks teeb. Vajad pigem õdusat äraolemist kui peadpööritavat seiklust.

Veenuse ja Neptuuni opositsioon seab tähelepanu alla suhete teema. Kerge on armuda, ent ka pettuda. Vajad palju romantikat ja kipud olema küllaltki sinisilmne.

Üsna hea aeg selleks, et end veeprotseduuridega hellitada, miks mitte spaanädalavahetus ette võtta. Nii keha kui vaim vajavad, et sa iseendaga õrnalt ja hoolitsevalt ümber käiksid.

Kas sa maalida oskad? Aga luuletada? Kui loominguline tegevus ongi su hobi, siis anna aga tuld! Ent kui see on sinu jaoks võõras valdkond, võiksid end selles nüüd arendada.

Hea oleks päev koos perega veeta – ilmselt on teie läbisaamine soe ja südamlik, kõne alla võivad tulla ka tundlikud teemad, millest alati rääkida ei usaldata.

Keegi sõpradest võib sulle õige põhjalikult südant puistata, ehk isegi su rinnaesist pisaratega niisutada. Parim, mida sa teha saad, on ta kenasti ära kuulata ja kinnitada, et mõistad.

Suhete teema võib sind üsnagi närvi ajada. Selle asemel, et kalli inimesega tüli norida, võiksid keskenduda loomingulisele eneseväljendusele – see mõjub hingekosutavalt.

Romantikavajadus on väga suur. Oled õnnelik, kui saad päeva mõnusasti kallima soojas kaisus veeta. Kui oled üksildane, siis lõpeta nukrutsemine ja mine seltskonda!

Mööda poode kolamine ja ilusate riiete proovimine võib sulle praegu täitsa tore meelelahutus olla. Ent kui midagi ostad, võid pärast kodus avastada, et sul juba on samasugune asi.

Hea on olla oma kodus, lähedaste inimeste keskel. Kui suudad neile heameelt valmistada, annab see ka sulle enesele hea tunde. Valmistad ehk midagi erakordselt hõrku söögiks.

Palju õnne, Kaalud! Algav eluaastaring võib tuua huvitavaid võimalusi ja põnevaid seiklusi. Mine neile uljalt vastu, ent ära unusta, et väärtuslikud on ka need inimesed, kes su kõrval juba aastaid truult seisavad. Armuasjus ära kergekäeliselt pöördeid tee, ela seiklushimu välja pigem reisides või midagi õppides. Uue kodu otsimiseks või remondi tegemiseks soodne aasta.