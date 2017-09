Võid kohata inimest, kes tundub väga erutav ja külgetõmbav. Samas on keeruline leida moodust, kuidas talle läheneda, ennast meeldivalt ja samas enesekindlalt tutvustada.

Sul on rohkem vabadust oma tegevuse planeerimiseks. Võivad avaneda sootuks uued perspektiivid või näed võimalusi seal, kus neid varem märgata ei osanud.

Kaksikud

Hea aeg julgete, pikema perspektiiviga tulevikuplaanide tegemiseks. Suudad stambivabalt mõelda, originaalseid lahendusi leida ning piiravatest takistustest vabaneda.

Vähk

Anna endast parim selleks, et teisi toetada. Üksinda tegutsemine on praegu raske, et edasiminek sujuks, pead end tundma meeskonnaliikmena, kaaslastega koostööd tegema.

Lõvi

Ole ise julge ja enesekindel. Sul on palju tugevaid külgi, näita seda ka teistele. Kui seda teha suudad, võivad avaneda suurepärased karjäärivõimalused.

Neitsi

Keegi, keda oled ehk mõni aeg tagasi mõtlematult pahandanud, võib sulle tagaselja auku kaevata. Kaalu väga hoolikalt, kas üldse ja kellele oma saladusi usaldada.

Kaalud

Sa ei saa teistest aru. Sel lihtsal põhjusel, et sa ei tahagi aru saada. On kohtumisi, kus kisub vägisi tuliseks vaidluseks ja tekivad konfliktid tühistel teemadel.

Skorpion

Ära ürita kavaldades või isegi valetades kedagi ümber sõrme keerata. Edusammud on olemas, aga need viivad selleni, et pead oma käitumise pärast omajagu piinlikkust tundma.

Ambur

Tänu heale intuitsioonile võid lõpuks ometi leida õige viisi, kuidas endast erinevale inimesele läheneda, teda end avama, oma soovidest ja kõhklustest rääkima panna.

Kaljukits

Sündmused võivad kujuneda keerukaks, aga ometi tunned end kindlalt. Tajud, et sind ümbritsevad inimesed, kes on sulle ustavad ja toetavad sind, mis iganes ka ei juhtuks.

Veevalaja

Õhus on ka üksjagu seksuaalseid võnkeid. Hea aeg selleks, et näidata oma partnerile, et tunned huvi tema fantaasiate vastu ja tahad neid ellu viia.

Kalad

Olukorrad on keerulised ning kasulik oleks nii mõneski asjas kompromissvariante kaaluda, aga sa ei pruugi seda soovida. Kui kedagi meelega solvad, ei andestata sulle niipea.

Sünnipäevalapsele