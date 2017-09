Rõhk on isiklikel teemadel, küllap panustad suure osa energiast armusuhete arendamisse. Arvesta, et otsekohese, lausa raevuka pealetungiga ei õnnestu sul kellegi südant võita.

Vastutusekoorem su õlgadel on üsnagi raske. Tagasi vaadates võid tunnetada, et oled enda õlule võtnud liigagi raskeid ülesandeid ja oled nüüd nende lahendamisega kimpus.

Kaksikud

Oma saatust tuleb juhtida sinul endal! Sinu otsustel ja tegudel on tagajärjed, mille eest vastust kannad. Julge usaldada oma südant, nii teed õigeid otsuseid.

Vähk

Probleemide lahendamine ei kulge paraku kuigi lihtsalt ja libedalt. Enne tegevusse asumist tasub kindlasti korralikult planeerida, läbimõtlemata käikudega ajad asja pigem hullemaks.

Lõvi

Võib tekkida nutikaid ideid äriasjade edendamiseks. Oled avatum, kuulad huviga ja eelarvamusteta ka seda, mida arvavad sinust erinevad inimesed.

Neitsi

Võta aega lähedaste inimeste jaoks. Olulisel kohal on suhted vanematega. Kui sul on nendega vastuolusid olnud ja oled sunnitud neist rääkima, tee seda ülirahulikul toonil.

Kaalud

Võid tunda, et oled rutiinist väsinud, tahad oma ellu vaheldust. Naudid inimeste seas olemist, tahad silma paista, lõbutseda ja flirtida. Vastassoo tähelepanu suurendab su enesekindlust.

Skorpion

Hõljud unistuste maailmas. Kedagi armastades näed seda inimest pigem läbi roosade prillide – märkad vaid tema positiivseid külgi ja rõhutad neid, negatiivse jätad tähele panemata.

Ambur

Saad positiivset energiat suhtlemisest inimestega, kellega sul on ühised huvid ja põhimõtted. Võimalik, et leiad endale uue huviala või liitud mõne ühingu või klubiga.

Kaljukits

Ära tee oma otsuseid vaid iseenese tarkusest. Su ei ole üksi – sind ümbritsevad targad ja usaldusväärsed kaaslased, kes oskavad toeks olla ja head nõu anda.

Veevalaja

Sul on raske rahaasjus realistlikke otsuseid vastu võtta, lased emotsioonidel end liiga palju mõjutada. On oht, et keegi üritab su kergeusklikkust ära kasutada.

Kalad

Teiste inimeste arvamus on sulle ehk liigagi tähtis – oled valmis kompromissile minema või lausa alistuma pelgalt selleks, et mitte kellegagi vastuollu sattuda.

Sünnipäevalapsele