Kaksikud

Pereliikmed võivad sulle esitada ebamugavaid küsimusi või sinu eraelu suhtes kriitilisi seisukohti võtta. Ära lase teiste subjektiivsel arvamusel end rööpast välja viia.

Vähk

Keerukas päev juhul, kui su töö eeldab klientidega suhtlemist või intensiivset asjaajamist. Viisakas suhtlemine erinevate inimestega on täna kuidagi eriti väsitav.

Lõvi

Lõbutsemine sind täna ilmselt ei paelu. Või siis tundub, et oled sellele viimasel ajal liiga palju raha kulutanud ning oleks õige aeg kokkuhoidlikumat joont hoidma hakata.

Neitsi

Merkuuri ja Saturni kvadraadi mõjul võid olla väga kriitiline ja detailidesse kinni jääda. Välistatud pole ka see, et vanemad sind noomivad kui last, ehkki sa ammu juba suur oled.

Kaalud

Kunagi ammu läbi elatud täbarad juhtumised võivad praeguses olukorras meenuda ning su tegutsemist pidurdada. Ära pelga – nüüd oled sa ju palju targem ja osavam kui siis!

Skorpion

Niisama kergekäeliselt sa raha välja ei käi, peale võib tulla lausa koonerdamishoog. Ehk loobud mingile üritusele või külla minemast seetõttu, et rahalist väljaminekut vältida.

Ambur

Töökaaslaste ettepanekud või ülemuse ootused teevad sind pahuraks. Ilmselt ei mõtle sa nendega sarnaselt ning seetõttu pole ka kuigi koostööaldis.

Kaljukits

Kui pead täna midagi õppima, nõuab see suuremat vaeva. Faktid ei taha sulle kuidagi meelde jääda. Kimbatusse võid sattuda, kui pead õpetaja rollis õppijate küsimustele vastama.

Veevalaja

Keegi sõpradest-tuttavaist võib rahalist toetust või laenu küsida, mis sind üsnagi umbuslikuks muudab. Vaevalt küll, et sa täna kellelegi raha välja käia soendad.

Kalad

Kallimaga pole kuigi lihtne ühist keelt leida. Kui ta sulle korra juba etteheitva pilgu heidab, siis ilmselt tõmbud eemale ja keskendud iseenda tegemistele.

Sünnipäevalapsele