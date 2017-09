„Laulupeo traditsioonil on eestlaste jaoks eriline tähendus, mis ühendab erinevaid põlvkondi, noori ja vanu. Tahame vabariigi juubeli tähistamise vaimus anda lastele võimaluse valmistada üks eriline kingitus, mis jõuab nii Eesti kui ka Euroopa inimeste kätte,“ ütles Eesti Panga president Ardo Hansson .

Eesmärk on leida mündi rahvuslikule küljele kujundus, mis annab edasi laulupeo mõtet ja tähistab ühtlasi üldlaulupeo 150. aastapäeva. Mündi ühisküljel on number kaks ning joonistada on vaja rahvuslikku külge. Rahvahääletusel valitakse ka iga vanuserühma võitja, kes saab auhinnaks tahvelarvuti iPad Pro koos joonistuspliiatsiga.

Juhendajat, kelle õpilastelt laekub konkursile kõige rohkem joonistusi, tunnustab Eesti Pank 1000eurose kunstitarvete kinkekaardiga. Laste juhendajatele ja kunstiõpetajatele mõeldud infotund toimub keskpanga muuseumis 6. oktoobril kell 15. Infotunnist teeb Eesti Pank oma Youtube’i kanalis otseülekande ja hiljem riputab üles videosalvestuse.