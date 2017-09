Üks algversioone, et Stockholmi haiglas ööl vastu pühapäeva surnud eestlane võidi oimetuks peksta, lükati peagi ümber. Segane juhtum võttis aga ootamatu pöörde, kui Rootsi politsei pressiesindaja ütles Õhtulehele, et alkoholi tarvitanud mees võis vigastused saada puu otsast kukkudes. Laupäeval Stockholmi äärelinnas Nackas auto pagasiruumist leitud 38aastase eesti mehega seoses tekkis kohalekutsutud kiirabil kahtlus, et ta võis eluohtlikud vigastused saada peksmise tagajärjel. Seetõttu peeti kinni kuus eestlast, kes võisid juhtunust midagi teada. Kinnitamata andmetel võeti tunnistusi ka kolmelt teisel pool Stockholmi elavalt eestlaselt. Ka Sjöbrinkeni tänava lähistel elav eestlanna ning Sjöbrinkeni tänaval varem elanud eestlanna ütlesid esmaspäeval Õhtulehele, et mees võis surma saada eestlastest ehitajate vahelise tüli käigus. Neli kinnipeetud eestlast siiski vabastati üsna pea ning kaks vabastati pisut hiljem. Õhtulehe artikli ilmumise järel võttis Delfiga ühendust naine, kelle sõnul vigastustesse surnud mees leiti ning tema leidnud mehed ei osanud piisavalt rootsi keelt, et häirekeskusesse helistada. Just seepärast olid nad vigastatud mehe auto pagasiruumi tõstnud. Arvati ka, et vigastused saanud purjus mees võis trepist alla kukkuda. Juba vähemalt nädala keskel oli selge, et tegu ei olnud vägivaldse juhtumiga.

Samas ütles Stockholmi politsei kõneisik Mats Eriksson üleeile hommikul Õhtulehele, et pagasiruumis olnud mees võis viga saada puu otsast kukkudes. Nagu selgus, pole ka see õige.

Eile pärastlõunal suhtles Õhtuleht nii kirja kui ka telefoni teel Stockholmi politsei raskete kuritegude üksuse uurija Håkan Ekiga, kes on juhtumiga tegelenud algusest peale. Uurija ütleb, et ta pole Mats Erikssoniga Nacka juhtumiga seoses suhelnud. Kuna Eriksson Õhtulehele vastuse andmise eel kellegagi selles küsimuses siiski suhtles, siis oli arvatavasti tegu möödarääkimisega. Seda enam, et linnaosa, kust vigastatud eestlane leiti, on kõrghaljastatud.