Ameerika presidendi pahameelt on kõvasti rohkem kuulda olnud, seda nii sellepärast, et president armastab oma arvamust väljendada Twitteris, suletud Põhja-Koreast tilgub informatsiooni Kimi kohta välja aga jaokaupa. Samuti o Põhja-Korea riigiaparaadi tavapärane propaganda „imperialistidest“ ja muudest vaenlastest juba aastakümneid kestnud ning ei erine toonilt kuigipalju sellest, mida on räägitud ka varasemate USA riigipeade ametiaegade ajal. President Trumpi keelekasutus on aga kahtlemata eelkäijate omast tunduvalt värvikam.

Augustis solvas Põhja-Korea ameeriklaste liidrit valusast kohast - võttes sihikule just presidendi Twitteri-säutsud. „Ta jagab [Twitteris] imelikke artikleid omaenda egoistlikest mõtetest ja ajab pahna suust välja, lihtsalt selleks, et oma assistentide töö raskeks teha,“ kirjeldas riigimeedia Trump. Ka kritiseeris uudisteprogramm Lõuna-Korea kaitseministrit, et too „paneb sellisele hullule mingeid lootusi“. Trump lasi kuuldavale oma kurikuulsa „tule ja raevu“ ähvarduse.

Alles mõni päev tagasi säutsus Trump, et kõneles just Lõuna-Korea president Moon Jae-iniga, andes Põhja-Korea juhile alandava hüüdnime „raketimees“ (nagu Elton Johni laulu pealkiri). „Küsisin talt, kuidas raketimehel kah läheb. Põhja-Koreas on tekkinud pikad kütusejärjekorrad. Kahju küll!“ Irvhambad viskavad Youtube'is Elton Johni laulu video kommentaarides nalja, et „Rocket Man“ võiks olla taustamuusika Kimi matustel või et laul võiks saada Põhja-Korea hümniks.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017

„Raketimeheks“ kutsus Trump Kimi ka 19. septembril ÜRO peaassamblee ees peetud kõnes. Samuti ähvardas ta, et vajadusel Põhja-Korea hävitatakse. Põhja-Korea välisminister tõi selle peale võrdluseks vanasõna „Las koerad hauguvad, karavan läheb edasi“. (Huvitaval kombel väitis ta, et see on Põhja-Korea käibel olev ütlus, tõenäoliselt pärineb lause aga Türgi kultuurist.) Täna esines Kim Jong-un riigitelevisioonis isikliku pöördumisega Trumpi poole, lubades, et USA president maksab kõne eest veel kõrget hinda. Kim kinnitas, et tema ei karda ning et „kui vaja, taltsutan tulega selle nõdrameelse Ameerika vanamehe“.