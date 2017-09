Võrumaal Antsla lähedal elab talupidaja ja kirjanik Pulga Jaan (kodanikunimega Jaan Pulk), kellel on tarkust ka ilma ennustada.

Ilmatark rääkis TV3 "Seitsmestele uudistele", et praegune ilm jukerdab. See tähendab, et tuleb hiline heitlik sügis ja pikk külm talv. "Võib-olla on see jukerdamine talvel ka, aga külma peaks ikka tulema, ja, sest et need mesilased teevad oma pesale ikka päris kõvasti tihendustööd," rääkis ilmatark Pulga Jaan.

Jaani sõnul oli meediasse jõudnud uudis pikast sügisest algselt võru keeles ning mõeldud ainult võrokestele. "Eesti, nii väike kui ta ka ei ole, on väga erinev oma kliima poolest. Ma ei taha, et Eesti teise otsa inimesed ütlevad, et näed, täpselt vastupidi oli. Neil võibki vastupidi olla." Jaan ütles, et ta ei tahtnudki ilma ennustada, vaid anda inimestele märku, et igaüks võiks loodusmärke tähele panna rohkem, kui seda praegu tehakse. "Igaüks võiks selle asjaga ise tegelda," sõnas Jaan, kes on ka tähele pannud, et kes ennustavad ilma üle Eesti, lähevad paratamatult rappa, kuigi enne nad ennustasid täpselt.

Jaan ütles, et loodusmärkide järgi ennustamine on läinud raskemaks, sest katku tõttu keegi enam sigu ei pea, metssead on haiged ning tervetest seapõrnadest on seetõttu suur puudus.