Liiga kontrastse huulepliiatsi valik on väga levinud viga. Kui kontuur jääb huulepulgast erinev, jätab see paratamatult ebaloomuliku ja vulgaarse mulje. Kindel on valida kontuur oma huulepigmendi järgi või toon tumedam või siis huulepulgaga harmoonias või toon tumedam.

Piiritle suu. Huulekontuur võimaldab täiustada loomulikku huulekuju ja vajadusel ka korrigeerida ebasümmeetriat. Huulepliiats aitab hoida huulevärvi õiges kohas, et see ei libiseks üle huulepiiride ja kattes pliiatsiga kogu huulepinna muutub ka värv püsivamaks. Alusta kontuuri tõmbamist tehes täpikesed ülahuule tippudele ja alahuule keskele, seejärel ühenda sujuva joonega suunurgad punktidega. Hajuta huulekontuuri ka huule siseosa poole. Kui soovid loomulikumat tulemust hajuta kontuuri vatipulga või pintsliga veidi õrnemaks.

Huulepulk tasub peale kanda pintsliga, saad õhema ja täpsema tulemuse. Loomuliku meigi puhul võid värvi ka lihtsalt sõrmega huultele tupsutada või otse pulgast peale kanda ning ka kontuurist soovi korral loobuda. Värv kanna peale lühikeste tõmmetega, kergelt naeratades, pööra tähelepanu suunurkadele, et suunurgad ei jääks allapoole. Huuli saab suuremaks joonistada kõige rohkem poole millimeetri jagu. Kui soovid anda huulele rohkem ruumilisust, kanna heledamat tooni alahuule keskosale ja ülahuule kaarte keskele.

Huuleläige kanna lõpetuseks suu keskosale, tark on mitte läikega liialdada, et see üle huulepiiride jalutama ei läheks.

Abiks õige tooni valimisel: tõsta huulevärv silmade juurde - kui need lõõvad särama ja nägu tundub jumekam - see on sinu toon!

Nii lihtne see ongi!

Vaata videot!