BBC kirjutab värskest uuringust, mille järgi arenesid neandertallaste ajud tunduvalt aeglasemalt kui meie omad.

Tulemus selgus kui Madridi loodusmuuseumi teadlased uurisid neandertali inimese lapse skeletti. Sellest ilmnes, et lapse aju oli alles arenemas, samas kui tänapäevase inimlapse aju oleks selleks ajaks juba välja arenenud.

Tegelikult näitab see leid, et neandertallased olid meiega sarnasemad, kui seni arvatud, sest ka inimese aju areneb küllaltki aeglaselt. Õieti on meid, liigi Homo sapiens esindajaid, peetud ainsaks liigiks, kelle lapsepõlv kestab pikki aastaid.

Uuritud säilmed kuulusid umbes seitsmeaastasele poisile. Tema aju oli täiskasvanud neandertali inimese omast umbes 13 protsenti väiksem. Selles vanuses inimlapse aju oleks aga vaid viie protsendi võrra täiskasvanud inimese omast pisem.

Avastus võib teadlaste sõnul olla oluline verstapost muutmaks üldsuse arusaama neandertallasest kui juhmist ja loomasarnasest olendist. Nagu selgub, võttis neil meist rohkemgi aega, et täiskasvanuks saada.