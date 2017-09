"Ükskord kõrbes küttides tuli mulle väsimus kallale ja ma heitsin põõsa varju puhkama," jutustab jahimees seltskonnas.



"Silm vajus kinni ja ärkasin sellest, et tundsin rinnal mingit raskust. Kui silmad avasin, nägin enda peale roninud lõgismadu."

"Ja mida te ette võtsite?" küsib üks kuulajaist põnevusega.

"Mul ei jäänud midagi muud üle, kui uuesti tukkuma jääda, sest kui ma oleksin mingi liigutuse teinud, oleks madu mind otsekohe salvanud."





Algul lõi Jumal taeva ja maa ning puhkas. Siis lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole Jumal ega mees enam hetkegi puhata saanud.



Uusrikka imeline elu

Vene uusrikas kihutab oma Mercedesega mööda kiirteed, tuletõrje ja kiirabi tihedalt kannul. Liikluspolitsei peab uusrikka kinni ja nõuab peale dokumentide uurimist veel tulekustutit ja autoapteeki.

"Ja mis need siis teie arvates on?" imestab rikkur selja taha viibates.



Mehed naiste pilgu läbi

Mis vahet on meestel ja sigadel?

Sead ei muutu meesteks, kui nad purju jäävad.