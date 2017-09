Hannes Võrno aga ütles, et põhjus on Randperes endas, mitte temas. "Ma arvan, et Valdo Randperel on "Eestimaa"-saatesse tulemata jätmisel mingid muud põhjused - saade eeldab mingeid teamisi, kiiret mõtlemisvõimet ja mingit reaktsioonioskust," rääkis Võrno "Seitsmestes uudistes". "Seal poliitikuna esineda ja jätta endast kehv mulje, kas esinejana või kui küsimusele vastamisega jänni jääb, siis Valdo Randpere ei ole esimene ega viimane poliitik, kes keeldub saadete osalemast, kus tema poliitiku renomee võib lihtsalt kannatada saada." "Mina talle seda ette ei heida, ta on jumala aus mees, las ta räägib," lisas ta.

Hannes Võrno põhjendas TV3 uudistesaates, miks ta sotsiaalmeedias teatas, et tema aafriklasele kätt ei annaks. Võrno jutust selgus, et tegelikult on ta suur Aafrika mandri fänn ning tema avaldus puudutas kultuuriruumi erinevusi. Aga postituse eemaldas ta seepärast, et see oli "oma aja ära elanud".

Võrno ütles, et see, et Randpere talle enam kätt ei anna pärast tema postitust sotsiaalmeediasse, on samuti tema valik. Võrno sõnul on Randpere esitanud lahmiva hoiakuga valesid fakte. Võrno lisab, et teemal "Randpere" ei ole ta soovinud üldse pikemalt rääkida.

Võrno: põlisaafriklasel pole kombeks anda terekätt

"Aga miks see käeandmise teema nii eriline on, on küsimus selles, et erinevalt väga paljudest inimestest, kes selle mõttekäiguga nõus ei ole, neil on see õigus täiesti olemas," rääkis Võrno ja ütles, et läheb novembris juba üheksandale Aafrika-reisile, sest talle meeldib see manner meeletult. "Ma tunnen seal isiklikult väga paljusid inimesi, mul on seal sõpru igat nahavärvi, ja ma ei ole neil mitte kunagi mingisugust vahet teinud. Ja ma tean väga täpselt, et need inimesed, kes on põlisaafriklased, nende komme ja tava on väga heade ja väga lähedaste sõprade puhul emmata ja patsutada õlale või teha midagi muud. Nad ei anna terekätt, nende jaoks on see ebameeldiv või siis teismoodi - nende kultuuriruumis seda ei tehta. Meie oleme harjunud kätlema, n.-ö meie käepigistust, mis tähendab seda, et minu üleskutse ehk see, et ma ei anna aafriklasele kätt, on küsimus, et aafriklasele ei anta kätt nagu araablase juuresolekul ei istuta jalg üle põlve," pajatas Võrno. "Kultuuriruumi on vaja teada ja ongi kõik!"

Kas postituse tegemisel Võrno ei mõelnud, et inimesed võivad tema kuvandist valesti aru saada? "Ma ei mõelnud seda, sest ma olen ilmselgelt seda omal nahal üle elanud," vastas Võrno.

"Ma võtsin selle sellepärast maha, et ma pidin andma sellele mingisuguse selgituse," põhjendas Võrno oma postituse eemaldamist sotsiaalmeediast. "Ma võtsin selle maha, sest see postitus elas oma elu ära." Võrno tõi näiteks online'i, kust samuti uudis maha võetakse, kui tulevad järgmised uudised.

"Mind põhimõtteliselt väga häirib variserlikkus, see, mida Valdo Randpere välja tõi. Ja selle variserlikkuse taga ma näengi seda, et inimesele tehakse Eesti ühiskonnas lihtsalt kambakaid," andis Võrno Randperele veel ühe vastulöögi.

Võrno põhjendas ka seda, miks ta kandideerib kohalikel valimistel Viimsis EKRE ridades, kuigi ta ei kuulu sellesse erakonda. "EKRE polnud ainukene erakond, kes tegi mulle ettepaneku - mitte ainult nendel valimistel, vaid ka eelmistel. Ilmselgelt tahavad mind kõik võimalikud erakonnad kasutada peibutuspardina, see on selge." Võrno selgitab, et nõusoleku EKREle ei andnud ta mitte kokkulangevate vaadete, vaid konkreetse ettepaneku tõttu kandideerida Viimsi vallavanema ametikohale.