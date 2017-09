Talumees ärkab ja avastab, et pärast viinavõtmist eelmisel õhtul on naine võtnud ta taskust viimased kroonid. Peaparandust on aga nii hädasti vaja, et mees võtab laudast hane, müüb turul maha ja tuleb taas purjuspäi koju.

"Kus on hani?" nõuab naine.

"Hani lendas lõunasse, aga kui sa mult veel kunagi raha ära võtad, siis läheb ka kits rändama."