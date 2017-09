Kas tunned end kuidagi eksinuna? Sammud justkui mingit rada, kuid tunned, et see, mida teed, ei ole õige. Soovid tunda end õnnelikuna, kuid ei tea, mis oleks see, mida tegelikult peaksid tegema?

Kui oleks üks neist inimestest, kes end nii tunneb, siis selgeltnägija Marilyn Kerrol on selleks puhuks inimestele väärt nõuanne! Marilyn Kerro soovitab inimestel teha kõiki oma otsuseid ja valikuid oma sügavaima hinge tunnetuse järgi! Vaid oma hinge kuulates ja tegeliku südamesooviga kooskõlas olles oleme õnnelikud!