"No, Viktor (keskerakondlane Viktor Vassiljev - toim), isegi sulle annan ma kätt, aga Hannes Võrnole mina küll enam ei anna," ütles reformierakondlane Valdo Randpere.

Võrno ütles viimases sotsiaalmeediapostituses, et tema ei tõtta samuti aafriklaste kätt suruma, "sest ei suuda seda pihku pistetud vedelat nisa mehe käeks pidada". Mõne aja pärast võttis Võrno selle postituse maha, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".

Parteitu Hannes Võrno, kes kandideerib Viimsis EKRE nimkirja esinumbrina, piiripealsed väljaütlemised on viimasel ajal hämmastanud paljusid. Tema viimane sotsiaalmeedia postitus õigustas sportlast, kes keeldus aafriklasest jooksja kätt surumast.

EKRE esimees Mart Helme soovib aga Võrnole jõudu ja tunnustab teda julguse eest öelda välja, mida mõtleb. Helme ütles, et tema on ka Venemaal kogenud, et surutakse lõdvalt kätt.