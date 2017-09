„Mulle tundus see nimi lahe. Aga mul on hispaaniakeelsetes maades palju kuulajaid ja seal esinedes mõtlen alati, et oleks ma seda teadnud, oleksin valinud mõne neutraalsema artistinime, millel üheski keeles sellist tähendust ei ole,“ tunnistab DJ Bobo, kodanikunimega Peter René Baumann.

Tänavu 25. lava-aastat tähistav tantsumuusika suurkuju DJ Bobo ütleb, et ta kahetseb väheseid asju. Kuid üllatuslikult on üks neist asjust artistinime valik. „Kui ma saaksin midagi teisiti teha, siis võtaksin praegu teise esinejanime,“ kinnitab muusik Õhtulehele. Põhjendus on veenev: „Hispaania keeles tähendab „bobo“ lollpead!“

Bobol on ka muid tähendusi, näiteks inglise slängis võib see sõna märkida boheemlaslikku kodanlast või näotuid tundmatu tootja tehtud jalavarje. Artistinime plussideks peab 90ndate alguse staar, et see on lühike, kõlav ja meeldejääv.

Üllatuskaarte on tal taskus teisigi. Umbes 4000 elanikuga Köllikeni asulas üles kasvanud mees, kes on isa poolt itaallane ja ema poolt šveitslane, töötas enne DJ-ks hakkamist veidi aega pagarina. Küsimus, mis teda saiakeste küpsetamise juures köitis, ajab muusiku naerma. „Ei saa öelda, et see oleks mulle kunagi huvi pakkunud, aga kui ma olin 16 ja keskkooli lõpetasin, siis läksid kõik mu sõbrad tööle.

Mul polnud võimalust kolida suurde linna ja edasi õppida. Pagaritöökojas oli vaba töökoht ja võtsin selle vastu, sest ma tahtsin midagi teha,“ seletab Bobo. Hobiküpsetajaks pole ta jäänud: „Piirdun sellega, et pistan vahel poest ostetud toored sarvesaiad praeahju valmima.“

Kodupaigas tal võimalusi breiktantsuga tegelda polnud. „Kui see popiks sai, siis hakkasin sõitma koos väikse sõprade seltskonnaga trenni lähimasse üle 10 000 elanikuga linna, mis asus pooletunnise sõidu kaugusel. Meil oli justkui oma gäng,“ meenutab DJ Bobo.

17aastane noormees hakkas käima võistlustel ja jõudis Saksa tantsukonkursil „Disco Kings“ esikümnesse. Meelelahutusmaailma uksed läksid valla ja ta asus ka plaate keerutama. Olles DJ-na tegutsenud vaid aasta, tuli Bobo 1986. aastal Šveitsi DJ-de meistrivõistlustel teiseks. Ent ta tahtis ka ise muusikat luua ja avaldas kolm aastat hiljem esimese singli „I Love You".

Pole suitsetanud ega joonud

Läbimurde tõi talle 1992. aastal üle Euroopa hitina mängitatud „Somebody Dance with Me". Teiste edukate lugude seas järgnesid „Keep on Dancing", „Take Control", „Everybody“ ja „Freedom". Toona pikajuukseline artist panustas oma hoogsate palade lavaetteastetesse peamiselt tantsu ja räpipartiidega, refrääne laulsid paljud lauljad, näiteks „Somebody Dance with Me“ naishääl oli pärit türgi-šveitsi lauljatarilt Emel Aykanatilt.

Just 1992. aastat peab DJ Bobo oma lavakarjääri alguseks ja tähistab 25 aasta möödumist sellest turneega „Mystorial", mida on koos oma meeskonnaga kavandanud kaks ja pool aastat. Nädala pärast, 30. septembril, jõuab ta muusikalise vaatemänguga ka Saku suurhalli.

Kava on üles ehitatud ajarännakuna. „On barokk, on kiviaeg ja muidugi ka 90ndad,“ lubab Bobo. Kõige rohkem aega neelas tema sõnul nuputamine, kuidas sõus eri ajastud omavahel siduda, nii et üks läheks sujuvalt teiseks üle. „Mul oleks ju tobe iga osa vahepeal teadustada, et nüüd jõuame me sinna või sinna ajastusse!“ Lahenduseks on lavataustale kuvatavad videod.

Ühestki oma menuloost pole 13 albumit üllitanud muusik tüdimust tundnud. „Ma ei tuurita päris iga aastal, pigem üle aasta. Nii ei teki mul esinemistest küllastumust. Pealegi mulle meeldivad mu hitid – mina need ju omal ajal singlitena avaldamiseks välja valisin,“ muigab ta.

DJ Bobo oma käimasoleva tuuri „Mystorial“ avakontserdil Saksamaal Baden-Württembergis. (Promo)

Rääkides heas vormis püsimisest, lausub 49aastane DJ Bobo, et pole kunagi elanud ennasthävitavat elu, nagu ühelt popstaarilt ehk oodata võiks. „Ma pole kunagi suitsetanud ega joonud ja toitun tervislikult. Olen terve elu armastanud sportida. Minu jaoks ei ole heas vormis püsimine midagi rasket, mille nimel tuleb eriliselt vaeva näha,“ selgitab ta.

Aktiivset tantsutrenni ta enam ei tee, kuid mängib kord nädalas jalgpalli ja naudib ka tennist. Viimastel nädalatel on ta agaralt tegelenud golfiga. „Poeg ütles, et ta tahab hakata koos minuga tegema sporti, mida me saaks teha ka 20 aasta pärast. Et ma siis vutti taoks, ei ole tõenäoline. Kõik on võimalik, aga olgem realistid,“ muigab Bobo, kel on oma teise abikaasa Nancyga kaks last: poeg Jamiro-René saab sügisel 15 ja tütar Kayley-Nancy 11. Pere on end sisse seadnud Luzernis.

„Golfi saab harrastada vanusest olenemata. Ja see tõesti meeldib mulle! Oleme mõne nädalaga juba sellisele tasemele saanud, et võime hakata varsti turniiridel käima,“ on mees rahul. „Meil on nüüd olemas mõnus isa-poja tegevus.“

Eurovisionil põrumist ei kahetse

2007. aastal esindas DJ Bobo kodumaad Šveitsi Helsingis Eurovisioni lauluvõistlusel looga „Vampires Are Alive". Teda tabas sama ebaõnn, mis mitmeid teisigi tuntud artiste: laulu peeti kihlveokontorite väitel küll favoriidiks, kuid see ei pääsenud finaali ja jäi 28 poolfinalisti hulgas 20. kohale.

„Ma teadsin ette, et nii võib minna, aga arvad ju ikka, et annad endast kõik ja suudad Eurovisioni hääletusseaduspärasid muuta ja ka väikeriik võib saada rohkem hääli,“ tõdeb ta. Kesisest tulemusest hoolimata ei kahetse Bobo enda sõnul võistlusel käimist.

„See oli huvitav kogemus ja Eurovision on iseenesest tore, välja arvatud selle poolest, et kui üks maa võidab, siis kõik ülejäänud pöörduvad koju tagasi justkui luuseritena. See on nagu jalgpalli MM – kõik tahavad võita, karika saab koju viia ainult üks,“ võrdleb muusik.