Et tänane saade oli raadioeetris, ei saanud osalejatele seina vahele tõmmata. Nii seoti noormehe, kes endale kolme neiu seast kaaslast valis, silmad kinni, et ta osalejaid ei näeks. „Tegelikult on see täiesti ebanormaalne – selline mänguviis. Ma teen seda elus esimest korda, kuigi ma tegin 176 saadet,“ kommenteeris tavatut viisi ka Maire.

Osalejad Helen, Marii ja Karmen aga noormeest nägid. „Võib-olla võtate ennast rohkem kokku oma vastustes, kui te näete, et tegemist on nii ilusa noormehega,“ arvas Maire.

Kompu, keda neiud noolisid, oli seekord Vikerraadio hommikuprogrammi saatejuht Taavi Libe.

Esimese asjana uuris Taavi neidudelt: „Oletame, et ma jalutan metsas ja sina oled üks ilus metsalinnukene. Millise lauluga sa minu tähelepanu köidaks?“

Neidude viisirepertuaar ulatus öökullihäälest lauludeni „Mis värvi on armastus“ ja „Total Eclipse of the Heart“.

Teise küsimusega meenutas Taavi ühte „Reisile sinuga“ USA saadet, mille võitis 1970ndatel üks sarimõrvar. „Oletame, et mina valin sinu, kallis neiu, ja me elame koos, abiellume, saame lapsed, ja siis sa saad aru ühel hetkel, ma ei tea kuidas, et ma olen ka sarimõrvar olnud oma varasemas elus, aga meie abielu on läinud väga edukalt. Mida sa teed?“ küsis Taavi.

„Kirjutaksin raamatu, millest tehakse film ja seriaal. Siis ma saaks hästi kuulsaks ja palju raha,“ vastas Karmen. Neiu number kaks ehk Helen võttis abi arvudest: „Statistika näitab, et kõige suurema tõenäosusega saavad inimesed surma läbi lähikondlase mõrva, nii et me oleme kõik sellega arvestanud. Ma ei teeks midagi.“ Kolmas neiu peab end ausaks kodanikuks ning leiab, et parem oleks politseisse pöörduda.