Neljapäeval suri Pariisis 94 aasta vanuses maailma rikkaim naine Liliane Bettencourt – kosmeetikafirma L’Oréal pärija, kes oli elutalvel sattunud Prantsusmaa ajaloo ühe suurema skandaali keskmesse. Dementsuse käes kannatavat röögatult rikast daami kasutati aastaid kurjasti ära.

Liliane Bettencourt, kelle varandust hinnati umbes 33 miljardile eurole, oli prantslaste meeli köitnud oma dramaatilise looga stiilis “vaene väike rikas tüdruk”. Ta oli viiene, kui tema ema suri. Liliane jäi üksi koos oma isa Eugène Schuelleriga. Keemik ning omaaegne natside poolehoidja teenis määratu varanduse, leiutades kaasaegse juuksevärvi ning asutades kosmeetikafirma L’Oréal. Nüüdseks on see kasvanud maailma suurimaks kosmeetikakompaniiks, mille alla kuuluvad näiteks Lancôme, Garnier, Maybelline ja The Body Shop ning mille väärtust hinnatakse ligi 90 miljardile eurole. 33,3% sellest kuulub Bettencourt’i perele, 23,3% Šveitsi toidukonglomeraadile Nestlé.

2007. aastal puhkes Liliane'i ja tema tütre Françoise Bettencourt-Meyers'i vahel avalik tüli, kui Françoise kaebas kohtusse ema kauaaegse sõbra, fotograaf François-Marie Banier'. Fotograaf oli Françoise'i süüdistuse kohaselt kasutanud külmavereliselt ära Liliane'i järjest süvenevat dementsust ja võtnud talt vastu mitmesaja miljoni euro väärtuses kingitusi, sealhulgas näiteks mitu Pablo Picasso maali ja 2,7ruutkilomeetrise saare Seišellides. Samuti oli Banier' urineerinud vanaproua häärberis lillepeenardesse, lösutanud Liliane’i voodis, kingad jalas, ning nõudnud raha. Keegi teenijanna oli pealt kuulnud, kuidas Banier palus, et Liliane teda lapsendaks.