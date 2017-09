„Kui päeva jooksul tuleb mitu eitavat vastust üksteise otsa, võtab see pisara silma,“ kirjeldab vahetusõpilaseks ihkav neiu reisiraha kogumise telgitaguseid. „Ma saan aru, et keegi ei peagi võõrast inimest aitama, aga ma ju vähemalt üritan…“

Viimane võimalus

Tänavu, mil Kadi-Triinu kaks vahetusõpilaseks olnud sõbrannat kodumaale tagasi jõudsid, sai tüdruk aru, et just see on asi, millest ta isegi kõige rohkem unistab.

„Sõbrad uskusid juba varem, et ma saaksin hakkama. Pere on minu otsuseid alati toetanud, aga endal oli hirm, mis hoidis mind kogu aeg tagasi,“ tunnistab Kadi-Triin, kes sel õppeaastal asja reaalselt ka ette võttis.

USA enam Kadi-Triinu nii väga ei paelunud. Ta hakkas kaaluma hoopis teisi variante, kuid paljud langesid välja, sest Kadi-Triinu vanus oli lubatust üle.

„Avastasin enda jaoks Argentiina, aga sealgi sai vanus takistuseks. Olin kuu või kaks lubatust vanem,“ tõdeb Kadi-Triin. Et aga neiu tundis, et just see riik teda kõnetab, saatis ta YFUsse kirja, et äkki leitakse siiski mingi variant.

„Pidin saatma lisamotivatsioonikirja, et ma tahan minna õigetel eesmärkidel ja kinnitama, et mulle kehtivad hoolimata vanusest samad reeglid, mis teistele õpilastele. Kiri sobis neile ja nii ma nüüd Argentiinasse minekut ootan,“ ütleb Kadi-Triin.

Et võõral maal kiiremini teistega sulanduda, on tüdruk asunud juba ka hispaania keelt õppima. „Inglise keel on mul suus, aga seda seal väga ei räägita. Hispaania keeles oskan selgelt öelda praegu vaid mõne üksiku sõna,“ naerab Kadi-Triin.

Kui esimene takistus, vanus, õnnestus Kadi-Triinul ületada, seisab ta nüüd vastamisi uue katsumusega. Kokku on tarvis koguda 7900 eurot, mis lähevad sõidukuludeks. Lisaks nõuavad raha kooliasjad, -vorm ja viisa. On võimalik osaleda ka YFU stipendiumivoorus, kuid see kataks maksimaalselt 2000 eurot kulutustest.

„Elan ema, vanaema ja noorema vennaga ning tean, et emal ei ole võimalust mind aidata. Nii võtsin algusest peale endale teadmiseks, et mina tahan minna ja minu asi on ka see raha kokku saada,“ ütleb Kadi-Triin.

„Pere panus on olla minu jaoks olemas. Nad toetavad mind alati ja mõnikord on mul tunne, et mu ema on minu üle isegi liiga uhke. Mitte, et ma oleksin halb laps, aga siiski,“ naerab Kadi-Triin. „Ema ongi siin elus minu suurim eeskuju!“

Takistused on ületamiseks

Raha kogumiseks saadab neiu kuus sadu e-kirju, teist sama palju telefonikõnesid erinevatesse firmadesse. Ka jagab Kadi-Triin inimestele end tutvustavaid ja toetust paluvaid flaiereid.

„Ütleme nii, et firmade näol toetajate leidmine on väga aeganõudev protsess. Kui saata ainult kiri, vastust üldiselt ei tule ja nii olen ma otsinud välja ligi 600 erinevat asutust, kuhu järjepidevalt ka helistan,“ räägib Kadi-Triin.

Tänu tehtud kõnedele teab ta, et eitavat sõna on kaht sorti – positiivne ja negatiivne. „Kui ma helistan ja mulle öeldakse viisakalt, et kahjuks ei ole võimalik mind aidata, ma saan aru, ei suru end peale. Kui aga öeldakse halvasti ja küsitakse, kuidas ma üldse julgen midagi sellist küsida ja mitte üks kord vaid korduvalt, siis võtab tuju ära ja pisara silma, et miks te ütlete mulle nii, ma ju üritan,“ tunnistab Kadi-Triin.

Sellest rääkimine teeb muidu päikesena särava Kadi-Triinu kurvaks. Ta pöörab hetkeks pilgu maha ja ütleb vaikselt: „Isegi kui ma ei taha enam telefoni kätte võtta, pean selle tunde alla suruma, tegema kõige rõõmsamat häält ja taas telefoni võtma, sest muud võimalust raha kokku saada lihtsalt ei ole. Ma ei taha olla olukorras, kus pean ütlema, et oi, paar tuhat jäi puudu ja sõit jääb ära.“

Raha kogumiseks on Kadi-Triinul aega üheksa kuu jagu – tuleva aasta juunikuu lõpuks peab olema summa YFUle üle kantud.

Kes soovivad Kadi-Triinu aidata, saavad teha ülekande tema arveldusarvele EE101700017002610261, Kadi-Triin Varik. (Robin Roots)

Ideedest puudust ei tule

„Kui ma olen päris aus, siis annetajad on mind hetkel toetanud vaid 150 euroga. Aga see pole ainus raha, mis mul olemas on,“ märgib Kadi-Triin.

Nimelt rügas tüdruk Argentiina nimel terve suve tööd teha, kõrvale pani kogu teenistuse. Kooli kõrvalt esineb ta tasu eest laste sünnipäevadel end mõneks tegelaskujuks kehastades.

Mõistes, et vaid annetustele lootma jäämine ei toimi, hakkas Kadi-Triin mõtlema, kuidas veel raha koguda? Korraga meenusid talle kodutütardega laagris olles meisterdatud käepaelad.

„Alguses tegin kollaseid, aga tahtsin, et neil oleks mingi point. Kuna tulemas on Eesti sajas sünnipäev, tuli idee valmistada sinimustvalged käepaelad, mida on võimalik meenena ka turistidele müüa,“ särab Kadi-Triin.

Tänaseks on ta meisterdanud üle 80 käepaela. Hinnaks kuus eurot tükk. Mitte üks neist ei ole veel aga leidnud omanikku. Kadi-Triin usub, et põhjus peitub selles, et ta ei ole väga avalikku reklaami teinud.

„Ma tahtsin, et mul oleks varu olemas enne, kui ma müüma hakkan. Muidu on nii, et küsitakse, aga mul pole. Ma annan endale aru, et pärast koolipäevade lõppu on vaja ka õppida ja kõige tähtsam ongi minu jaoks kool ja alles siis tulevad kõik muud asjad,“ teatab Kadi-Triin.

Analoogses tehnikas nagu on valminud käepaelad, plaanib ta veel valmistada võtmehoidjaid. Ka käepaeltega olevat üks lisaplaan, kuid enne, kui Kadi-Triin jõuab öelda, mis täpsemalt, katkestab ta oma lause kavalalt muiates: „Sellest ei saa ma veel rääkida.“

Kahetsust ei tunne

Kui kõik läheb plaanipäraselt, lendab Kadi-Triin Argentiinasse tuleva aasta augustis. See tähendab tüdruku jaoks, kes on siiani käinud vaid korra Rootsis ning külastanud Soomes sugulasi, aastat üksinda kaugel maal.

„Mingit hirmu ma ei tunne. Pisut pelgan, kas saan keele nii kiiresti selgeks, et mind omaks võetakse. Kuna ma olen hästi seltsiv, siis loodan, et kõik läheb hästi. Ja kui ma muidu eelistan hallist massist erineda, siis Argentinas tahaksin just vastupidi, särava massiga ühte sulanduda. Seega plaanin kindlasti osta koolivormi, et olla teiste moodi,“ ütleb Kadi-Triin.

Kui aasta Argentinas läbi saab, ootab Kadi-Triinu Eestis gümnaasiumi viimane klass. Palju on temalt küsitud, kas ta ei kahetse, et kooli lõpetamine vahetusõpilaseks olemise tõttu edasi lükkub.

„Ei, ma ei kahetse. Ma arvan, et selle kogemusega on mul palju rohkem võita, kui kaotada. Saan hindamatu kogemuse ja neid on elus alati vaja. Muudmoodi ei olegi võimalik läbi lüüa,“ leiab Kadi-Triin.

Ta ei välista võimalust jätkata haridusteed tulevikuski väljaspool Eestit, kuid hetkel on ta seda meelt, et läheb kodumaal ülikooli ja valib mõne kultuurivaldkonna eriala.

„Sinna on veel muidugi aega. Praegu on mul eesmärk raha kokku koguda ja ma loodan väga, et on neid, kes soovivad aidata minu unistusel täituda,“ lisab Kadi-Triin.

Õpetaja: Kadi-Triin on teiste jaoks alati olemas

„Ma ei teagi, kus alustada? Ta on akadeemiliselt edukas, väga tubli õpilane. Ta esineb lavadel ja näitleb. Mulle isiklikult on väga sümpaatne, et ta on alati teiste jaoks olemas. Tal on olemas oskus töötada meeskonnas, samas oskab ta ka ise olla ideede algataja, töötada üksi, ta vastutab oma tegude eest ja on arenemisvõimeline ning sotsiaalselt väga aktiivne,“ loetleb Kadi-Triinu inglise keele õpetaja Gaida Kabral tüdrukut iseloomustavaid sõnu.

Et Gaida on näinud, kuidas vahetusaasta õpilast muudab, toetab ta igati ka Kadi-Triinu valikut. „Need lapsed on kihvtid juba enne, kui nad lähevad. Kui nad tagasi tulevad, on tunne…tunne nagu kannaksid nad endaga päikest kaasas. Nad säravad, nende silmaring on palju laiem ja neil on veelgi enam ideid,“ ütleb ta.