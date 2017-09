Suurbritannia peaminister Theresa May pidas täna Firenzes Euroopa Liidu juhtide ees kõne. Selles palus ta Brexiti-järgset lisaaega. Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust 2019. aastal.

May alustas oma Brexiti-teemalist kõnet sõbralikult: „Me tahaksime olla teie tugevaimaks sõbraks ja partneriks, et Euroopa Liit ja Suurbritannia saaksid kõrvuti edukad olla.“ Kuid ta lisas, et Ühendkuningriik „ei ole ennast Euroliidus kunagi päris koduselt tundnud“. Peaminister kinnitas, et ehkki britid valisid lahkumise, ei lahku riik Euroopast kui sellisest. Oma kõnes ütles ta, et lõppemas ei ole suhe, vaid algamas on uus partnerlus.

May soovib pärast 2019. aasta märtsiks planeeritud Brexitit siiski kaheks aastaks üleminekuaega, mille jooksul maksaks Suurbritannia Euroliidule veel umbes 20 miljardit eurot. Brexitiga seotud kõnelused on Brüsselis hetkel liiva jooksnud ja May lootus oli oma kõnega olukorda leevendada.