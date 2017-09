Esmalt paelus pilku Tiina Androni nahast kottide kollektsioon Nordica, mis on looja sõnul inspireeritud varasügisesest tähistaevast – just seepärast domineerivad siin küpsemad toonid: mustjas sinime, tumepunane ja tumeroheline, sekka pisut kulda ja hõbedat.

„Teadsin juba aasta-poolteist tagasi, et valin oma uude kollektsiooni just need värvid!“ lisab autor. Kottide furnituuriks valis disainer musta nikli – et see sobiks nii kuld- kui hõbeehetega.

Lisaks kvaliteetsele materjalile ja isikupärasele disainile on Androni kottide puhul oluline märksõna ka praktilisus, näiteks saab üle-õla-kotti kanda ka seljakotina ning isegi pidulikul ridikülil on olemas pikk rihm. „Tänapäeva naisel on vaja ühel hetkel hüpata ratta selga või auto rooli, teisel hetkel rännata, nii et käed oleksid vabad. Suuremat kotti disainides olen arvestanud sellega, et sinna mahuks ka sülearvuti,“ selgitab ta.

Androni soovitusel tasub igal naisel enne uue koti soetamist kõigepealt läbi mõelda, kus on plaanis seda kandma hakata ja mis sellesse mahtuma peaks.

Väga isikupäraste nahkkinnaste looja Kristel Suigussaare varasem looming on olnud pigem erksavärviline ning pehmete ja ümarate vormidega, tema uut kollektsiooni Sektor iseloomustavad aga rahulikud, n.ö murtud toonid ning teravad jooned ja lõikumised. „Jaa, eks see ole märk nii minu kui ka aastaaja küpsusest,“ muheleb ta.

Lisaks sügisjaheduse eest kaitsvatele kinnastele on disainer loonud kauneid mudeleid, mis mõjuvad pigem ehetena ja sobivad kanda õhtutualeti täiendusena. Sellised kindad võivad ulatuda näiteks üle küünarnuki või jätta pöidla katmata.

„Ma eelistan töötada kliendiga personaalselt, rõhudes tema isikupärale. Mulle ei meeldi see mõte, et inimene peab mahtuma teatud standarditesse. Ka käte ja sõrmede kuju jms on inimestel väga erinev,“ selgitab Suigussaar. Kollektsioonis esitletud kindapaarid on pigem näidised, lisab ta.

Hele Padari karusnahakollektsiooni "Marchal" toodetest aimub lisaks naiselikule elegantsile ka jõudu ja hoogsust. Siiski – karusnahast ei valmi ainult kasukad, vaid ka keebid, kraed, muhvid, sallid ja vestid.

Padari uues kollektsioonis on enim kasutatud rebasenahku, millest osa on toonitud kelmikalt rohekaks ja sinakaks. Levinumaks materjaliks on tema sõnul siiski lamba- ja naaritsanahad. „Meie külmas kliimas on lambanahk asendamatu,“ märgib autor.

Tänapäeval ei kuulu kasukas ilmtingimata vaid daamiliku stiili juurde, sest on moekaid mudeleid, mis passivad isegi katkiste teksadega, nendib Padar. Ta lisab, et tänu uuele – ribastustehnikale – ei ole kasukad ka enam nii rasked kui varem. Kasukat tellides on hea valmis mõelda, kas seda on vaja vaid pidulikeks juhtudeks, igapäevaseks kandimiseks vms.

Padari sõnul ei ole tema klientideks ainult õrnema soo esindajad. „Üha rohkem mehi tellib naisele üllatuskingituseks krasunahkse krae või kasuka. Endale valivad mehed kõige sagedamini just lambanahkseid kasukaid ja veste,“ kõneleb ta.

Hingega tehtud

„Klient tajub, kas disainer on teinud oma tööd hingega,“ usub Padar. „Kui see on nii, passib kasukas kliendi selga justkui valatult!“