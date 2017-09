Järgmise neljapäeva õhtul koguneb Kadrioru kunstimuuseumisse uhkele pidusöögile Euroopa Liidu riigijuhtide koorekiht, eesotsas mõjukate naispoliitikute Angela Merkeli ja Theresa Mayga. Õhtuleht soovis teada, mida ka prouadele-härradele süüa pakutakse, kuid see osutus arvatust keerulisemaks. 29. septembril toimub seoses Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega Tallinnas digitaalvaldkonna tippkohtumine, kuhu on oodata esindajaid kõigist 28 Euroopa Liidu riigist. Seal hulgas tuntud riigipäid ja valitsusjuhte nagu Ühedkuningriigi peaminister Theresa May, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Kui tippkohtumise korraldab Euroopa Liidu nõukogu eesistujamaa Eesti, siis EL-i maade riigijuhid haarasid ise initsiatiivi, et kohtumisele eelneval õhtul võiks toimuda ka mitteametlik õhtusöök. „Ootused õhtusöögiks on kõrged,“ kinnitab riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats. Ta lisab, et tavapäraselt kiirustavad riigijuhid pärast tippkohtumisi kohe kodumaale tagasi ning ööseks jääda ei taha. Seega määrati digitaalvaldkonna tippkohtumine, kus arutatakse muu hulgas e-valitsuse, küberkaitse ja tuleviku digimajanduse üle, vaid ühele päevale. Kuid riigijuhid ise leidsid, et kui nad kõik juba Tallinnas koos on, võiks vabas õhkkonnas ka teiste maailmaasjade üle arutada. Nii tuligi Eestil õhtusöök ära korraldada – tipp-poliitikutele kaetakse 28. septembri õhtul laud Kadrioru kunstimuusemis.

Õhtusööki võõrustavad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Riigijuhtide õhtusöögi suhtes on osalemissoovi üles näidanud kõigi 28 liikmesriigi juhid ning sellest võtavad osa ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja europarlamendi president Antonio Tajani. Nii palju poliitilisi liidreid pole mitte kunagi varem samaaegselt Eestis viibinud. Ilmselgelt on digitaalvaldkonna tippkohtumine Eesti eesistumise üks säravamaid üritusi.

Mida aga riigijuhtidele süüa antakse? Tippõhtusöögi toitlustaja Event Cateringi esindaja menüüst rääkida ei taha ning soovitab küsimusega pöörduda riigikantselei pressiesindaja poole. Õhtuleht seda soovitust ei järgi ja helistab hoopiski Eesti eesistumise õhtusöökide peakokale Peeter Pihelile, kes toimetab parasjagu köögis. Ta lubab pärastlõunal tagasi helistada ja kõigest rääkida. Peagi aga võtab riigikantselei pressiesindaja ise Õhtulehega ühendust ja uurib, mida toitlustusfirmast täpselt teada tahtsime. Peeter Pihel pärast seda enam Õhtulehe kõnedele ja sõnumile ei vasta. Saaga jätkub Neljapäeva pärastlõunal ütleb riigikantselei Euroopa Liidu pressiesindaja Greete Kempel, et ei saa praegu menüü kohta veel midagi kommenteerida ja kõik selguvat peagi algaval koosolekul. Kas menüü ei ole siis tõesti paigas, sest õhtusöögini on jäänud ju vaid nädal?„Aitäh meelde tuletamast,“ nähvab pressiesindaja, et ta teab, millal õhtusöök toimub. Ta lubab pärast koosolekut tagasi helistada. Vahepeal helistab tippkokk Peeter Pihel, kes selgitab, et tal oli kolmapäeva õhtul kiire ning seetõttu ta tagasi ei helistanud. „Aga ma sain aru, et meie pressitiim rääkis teiega eile?“ küsib ta. Tõsi, rääkis. Aga menüü kohta ei näinud Õhtuleht vajadust riigikantselei pressiesindajatelt infot küsida – selle paneb ju ometigi paika peakokk. „Kui nemad (pressiesindajad - G.R) teiega suhelda ei taha ja neil ei ole aega suhelda, siis ma ei tea, kas mul on volitusi selleks,“ ütleb Pihel nii muuseas. Pressiesindaja ei ole aga kordagi öelnud, et tal pole aega ja tahtmist Õhtulehega suhelda. Pihel jääb kindlale seisukohale, et ta peab riigikantselei pressiesindajatega läbi arutama, mida ta ajakirjandusele öelda võib. „Meil ei ole seal midagi varjata,“ kinnitab ta sealjuures. Koht õhtusöögilauas maksab üle 100 euro nägu Neljapäeva õhtul saadab pressiesindaja e-maili, et nad ei saa ikkagi enne esmaspäeva tippõhtusöögi menüü kohta midagi öelda. “Menüüd veel viimistletakse ja paika saabki uue nädala alguseks. Siis saame seda ka tutvustada,“ selgitab pressiesindaja Greete Kempel.