Lennujaama avalike suhete juht Priit Koff ütleb, et suurem ja selgem teave trammi kohta saab paika pandud siis, kui novembrikuus avatakse ühendusgalerii terminali ja trammipeatuse vahel. Siis saavad reisijad mugavalt ja kuiva jalaga otse lennukile. „Tramm on käigus olnud alles kolm nädalat ning hetkel on veel vara kokkuvõtteid teha,“ ütleb Koff vastuseks küsimusele, kas väljumisi on kavas ka varasemale kellaajale nihutada.

Tallinna linn avas kuu algul suure hurraaga lennujaama viiva trammiliini pikenduse. Kõik on ilus kui poleks ühte „aga“, nimelt teavad sellest uuest mugavusest vaid vähesed. Enamasti need, kes hoiavad vilkal meedial silma peal või liiguvad ise igapäevaselt ühistranspordi, eriti trammiga. Näiteks lennujaama õele vastu tulnud Tanel kuuliski sellest esmakordselt alles Brüsselis elava õe käest. „Õde tahtiski täna seda trammi proovida, aga kuna mul oli aega, siis tulin talle erandkorras autoga vastu. See on muidugi väga mugav lahendus.“ Peetri külas elavad vene noormehed naljatlevad, et kindlasti sõidaksid koju trammiga kui liini ka sinna pikendataks.

Mida aga teha siis kui oled välismaalane? Praegu näitab trammipeatuse suunas vaid üks õnnetu viit, seegi lennujaama kõrvalukse juures, mitte seal, kust inimeste vool möödub. Kell näitab südaööd ja linna poole on veeremas veel kolm trammi, mis on lennujaama ja transpordiameti vahelise kokkuleppe tulem. Nad on sätitud nii, et viimane tramm väljub kell 00.45 – just nii, et viimase lennukiga saabujad jõuaksid mugavalt koju ja ei peaks taksosabas külmetama. Ja see saba on pikk, koos fotograafiga loeme kokku pea poolsada inimest ja sellisena see püsibki kogu tipptunni. Ettepanekuga trammi proovida julgemad sabas seisjad nõustuvadki ning tatsavad oma kohvritega meie osutatud suunas.

Just pagasi kätte saanud värske korvpalli Euroopa meistri Sloveenia sõbralikud noormehed ütlevad, et märkasid küll trammi viita, kuid on kahtleval seisukohal. „Meil on ööbimine vanalinnas. Ei tea kuhu see tramm sõidab, võtame vist ikka takso,“ ütleb Žiga, kuid lubab pärast linnaga tutvumist, kindlasti trammi proovida. Iga kolme kuu tagant äriasjus Tallinnas käiv austraallane David seisab taksosabas. Miks? „Harjumusest,“ vastab mees. „Mul on alati sama hotell ja marsruut. Ärikohtumised on alles hommikul, praegu on ilus hilisõhtu ja mul kiiret pole kuhugi,“ selgitab käsipagasiga kängurumaalane ning lubab samuti tagasiteel lennujaama trammiga minna. „Uudishimust,“ muigab David.

PROOVIN ÄRA! Austraalia ärimees David. (Robin Roots)

Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Maarika Liivamägi ütleb, et neil on loomulikult hea meel, kui ühistranspordi võimalusi tekib juurde ja Eestisse tulnud turistid saavad tunda, et nad on siia oodatud. „Seda kuidas hotellid ühistranspordi võimalusi reklaamivad, otsustab iga hotell ise. Eks trammiga liiklemise võimalus sattub ennekõike nende hotellide huviorbiiti, kes asuvad trammitee lähedal. Üldiselt on klientidel kombeks reisida pagasiga, mistõttu trammi olemasolu on hea, aga kohvriga pikka teed peatusest hotellini iga ilmaga ette ei võta. See tähendab, et ka taksode roll jääb endiselt alles. Roheline mõtlemine ja ühistranspordi võimalused ei ole uus asi, mujal maailmas on mitmed linnad seda teed läinud, et turistidel oleks võimalikult lihtne ja mugav liigelda.“