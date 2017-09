„Sihukest aastat ei ole mul veel olnud – kaheksa kuuga seitse suurt projekti,“ arvutab näitekirjanik ja lavastaja Paavo Piik (33), kellele on tuntust toonud uuenduslikud lavastused Kinoteatris ja Linnateatris. Alles nüüd lubab sellest suvest vabakutseliseelu elav mees endale mõneks nädalaks aja mahavõtmist, kohati isegi mittemillegi tegemist. „Mul on järgmise viisaastaku plaan – õppida puhkama ja ei ütlema,“ tunnistab ta. „See ei tule nii lihtsalt.“

Praegust puhkehetke linnast väljas hakkas Paavo plaanima aasta tagasi. Viimased kolm aastat on ta veetnud detsembris-jaanuaris kuu aega soojal maal, kuid suved on tihedalt tööd täis. Ning et Kinoteatri seltskond lävib palju ka vabal ajal, on keeruline eristada, kust lõppeb isiklik elu ja algab töö. „Kõige ohtlikum on minna puhkama vend Pauli ja Henrik Kalmetiga. Tavaliselt tuleme tagasi kolme–nelja uue ideega,“ muigab dramaturg ja lavastaja.

Lisaks tuleb aeg-ajalt sütitavaid koostööpakkumisi. Näitleja Sander Rebase väljakäidud mõttest sai alguse pornosõltuvusest rääkiv lavastus „Ei tao", mille väljatoomisele kulusid jaanuar-veebruar. Otsa tulid Linnateatri lavastus „Macbeth", mille juures Paavo oli tõlkija-dramaturgina abiks soome lavastajale Antti Mikkolale, ning Kuku raadio 25. sünnipäevaks Kinoteatrilt tellitud etendus „Kuku 2042". Kevadel tegi Paavo Mari-Liis Lillega praegu ETV ja ETV+ ekraanil jooksvat saatesarja „Meie Eestid". Kuu aega kulus Inglismaal, et tuua Theatre of Europe'iga lavale monotükk „Finding Mr Paramour", mille peaosas on endine algkooliõpetaja Tim Paramour. Juuliks-augustiks pani Kinoteater kokku endises Murru vanglas toimunud teatrirännaku „Murru 422/2".