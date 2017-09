Tampere maja 20 aastat: Kalašnikovidega politseinikud ja seinad täis kunsti ()

„Päris esimesel siinoleku aastal pidasime abikaasa Tiiaga ühel õhtul õues aru, et milliseid lilli istutada,“ räägib Neuvonen. „Aga tuuletõmbus lükkas ukse kinni ja siis me seisime pidžaama väel aias. Õnneks oli teisel korrusel aken lahti ja lootsin, et ehk leidub arestimajas mõni redel. Koputasin arestimaja uksele, endal süda värises, et seal ju kainestusmaja ka, pistavad kohe pokri.“

Õnneks olid politseinikud arusaajad mehed, leidsid redeli ja üks neist ronis teise korruse aknast sisse. „Naljatasid veel, et kas sobib mundris teise riigi territooriumile minna, omal ajal peeti meid peaaegu saatkonnaks,“ muigab Neuvonen toonase äparduse peale. „Viisin siis politseinikele vaevatasuks paar õlut.“

„Algusaastatel juhtus ikka seda, et keset ööd sõitis takso ukse ette ja taksojuht palus oma kunde numbrituppa toimetada,“ räägib Neuvonen. „Tassisime siis purjus soomlase trepist üles ja lükkasime tuppa. Kui voodisse pugesin, siis kuulsin juba, kuidas värav kolksatas. Mees oli nii palju üles ärganud, et läks uuele ringile. Aga praegused külalised on meil enamasti viisakad ja rahulikud.“

Kadedust tekitav kunstikogu

Neuvonen tunneb uhkust selle üle, et Tampere Maja on üsk väheseid kultuuriasutusi kogu maailmas, mis teenib ise raha ja ei pea ürituste korraldamiseks omanikelt raha küsima.

SUUR VÄÄRTUS: Igal näituselt jääb Tampere majja üks taies, nii on Sakari Neuvoneni hoole alla kogunenud aukartust äratav kunstikogu. (Aldo Luud)

„Meil seitse numbrituba kokku 24 voodiga,“ tutvustab ta asutuse sissetulekuallikat. „Eelmisel aastal oli meie täituvus 60 protsenti. Sellega teenime nii palju, et saame korraldada üritusi, maksta töötajate palgad ja kõik majaga seotud kulud. Ainult mina kui maja juhataja saan oma palga Tampere linnalt.“

Kunstinäituste korraldamise eest Tampere Majas raha ei võta. Tasu asemel peab iga kunstnik ühe taiese näituselt jätma korraldajale. Nii on Tampere Majja kogunenud aukartust äratav kunstikollektsioon.

„Praegu on veel kõik pildid väljas, aga seinad on juba päris tihedalt pilte täis,“ näitab Neuvonen oma valdusi. „Aga see on omamoodi ajalugu, sest iga pilt tähistab ühte selles majas olnud näitust.“ Pealegi kogub kollektsioon iga aastaga juurde rahalist väärtust, sest nii mõnestki Tartus näituse üles pannud noorest kunstnikust on saanud juba tuntud nimi.

„Meil on üks Heli Mäkineni pilt, selle tundis kunstnik Imat Suuman kohe ära ja ütles, et ärge seda ära kaotage,“ osutab Neuvonen ühele pastelsetes toonides maalile. „Kunstis on ju nii, et ega pilt iseenesest tähenda midagi, pildi teeb väärtuslikuks kunstniku nimi ja pildiga seotud lugu.“

„Lisaks näitustele ja kontsertidele vahendame me Tartu ja Tampere vahelisi kontakte, korraldame seminare,“ kõneleb Neuvonen. „See on tihe sõpruslinnade vaheline suhtlemine. Enamasti tähendab sõpruslinn seda, et bossid sõidavad üksteisele külla ja vahetavad vimpleid.“