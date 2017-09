Vitamine sea! 🌊💙🐬 #tbt #throwback #randomstrangertakingthepicture #intothedeepblue #summertime #sea #sun #fununderthesun #misssummer #vitaminesea #poser😜 #allsmileshere

A post shared by Heti (@hetit) on Sep 21, 2017 at 11:13am PDT