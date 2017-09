Loodusfotograaf ja zooloog Tiit Hunt, kes Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kaameratega tegeleb, sõitis täna hommikul sündmuskohale ja edastas sealt kirjelduse: „Üks kaabel söödi kenasti ära... või lõhuti julmalt,“ nentis ta ja kirjeldas hiljem, et seda oli ikka korralikult nätsutatud. Kaamera on kinnitatud sügavale maa sisse löödud terasvaia külge. Vajalikud kaablid on sellesama vaia küljes ning Hundi arvates saigi lehm kuidagi hambad just videopildi edastamiseks tarviliku juhtme taha. Lehma hävitustöö polnud aga täielik: kadus vaid pilt, heli jäi.

Hundi sõnul otsustati kaamera tõsta teise kohta, algsest paigast kilomeeter eemale. Kaamera on nüüd paigutatud nii, et rändavad linnud satuksid otse kaamera ette. Kuid ka seal pole lehmadest pääsu: „Eks siis paistab, mis nad nüüd ära söövad,“ mõtiskleb Hunt ja kirjeldab sündmuskohta: „Nad seal nuputavad, mida kurja korda saata.“

Ornitoloog Aivar Leito hakkab märksõna „lehmad“ peale laginal naerma. „Lehmasid...“ püüab ta alustada lauset. „Lehm on lahe loom! Ma ise ka vaatan: eile [kolmapäeval] oli täiskaader lehma külge, mis liikus hingamise rütmis...Jah, nad käivad seal ja sügavad ennast.“ Leito sõnul on lehmade hävitustööd kardetud ka varem, kuid seni oli kaamera vastu pidanud.

Tiit Hundi sõnul on lehmad varem objektiivi veel lakkunud, kuid kaameratega pole varem selliseid õnnetusi juhtunud. Küll aga on juhtunud, et sipelgad on leidnud tee kaamerasse ja sinna pesa teinud. Järgnenud on lakkamatu sibamine sensori peal. „Kui kaamera jälgis mere ääres kahlajaid, siis tekkis kiire mere tõus, torm. Kiire tegutsemine hoidis halvimast,“ toob ta veel ühe näite. „Kokkuvõtteks: sellised looduskaamerad on igakülgselt looduse meelevallas ja kunagi ei tea mis juhtub,“ ütleb Hunt.