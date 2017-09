Inglismaal Readingis elav Tess Morten soovis väga rasedaks jääda. Kolm korda lasi ta end ka kunstlikult viljastada, kuid tulemusteta. Hormoonravi tulemusena algas naisel 40aastaselt menopaus. Seitse aastat hiljem hakkas Tess tundma väsimust ja valusid alakõhus. Arstid arvasid esmalt, et naisel on munasarjavähk, ning ütlesid, et tal tuleb valmistuda halvimaks. Ultraheliuuring näitas aga ootamatult, et Tess Morten on hoopis neljandat kuud rase, vahendab ajaleht The Sun.

Kui arstid Tess Mortenile monitoril beebit näitasid, siis puhkes naine suurest rõõmust nutma. „Ma ei uskunud kunagi, et minuga midagi niisugust juhtub,“ rääkis ta ajalehele. Ka tema 52aastane abikaasa Neil oli üliõnnelik, kui kuulis, et naisel ei olegi vähki, vaid ta ootab hoopis last. Nad on abielus juba 2003. aastast ning olid kulutanud tulemusteta jäänud kunstlikule viljastamisele ligi 20 000 naelsterlingit.

Paari tütar sündis jaanuaris. Lapsele pandi nimeks Molly ning ta valmistab emale ja isale suurt rõõmu.

Arstid peavad Tess Morteniga toimunut siiski erandiks ning rõhutavad, et naistel ei tasuks menopausi järel analoogilist imet siiski loota.