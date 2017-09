Põhja-Korea noor diktaator Kim Jong-un (pildil) jätkab USA presidendi Donald Trumpiga sõnasõda.

USA president kutsus teisipäeval ÜRO Peassamblee istungjärgul Kim Jong-uni Raketimeheks, kes on asunud tuumaprogrammiga enesetapumissioonile ning hoiatas, et vajadusel hävitatakse Põhja-Korea täielikult.

Kim Jong-un vastas Donald Trumpile Põhja-Korea riigitelevisoonis isiklikus pöördumises, mis edastati reedel. Ta ütles, et USA president maksab oma hiljutise ÜROs peetud kõne eest kõrget hinda. Kim Jong-un lisas, et Trumpi sõnad teda ei hirmutanud ning vajadusel taltsutab ta tulega tolle nõdrameelse Ameerika vanamehe. Põhja-Korea liider rõhutas, et tema valitud tee on õige ning seda tuleb järgida kuni lõpuni.