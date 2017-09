USA president Donald Trump blokeeris Twitteris vähi neljandas staadiumis oleva naisterahva, kes kritiseeris uut terviseprogrammi. Hiljuti avaldas Nevadast pärit väikeettevõtja Laura Backard avaliku pöördumise Facebookis, kuna see on ainus viis, kuidas presidendile end nüüd kuuldavaks teha.

„Mul olen neljanda staadiumi kasvaja. Trump ja vabariiklased üritavad minult ära võtta tervisekindlustust,“ seisis Trumpi ärritanud kirjutises, vahendab The Independent.

„Mu jumal! USA president blokeeris mu just isiklikult,“ kirjutas Hodgkini lümfoomi põdev Backard üllatavat avastust tehes.

Oma videopöördumises ütleb naine, et on keemiaravi saanud alates maist, mistõttu ta ei näe kuigi hea välja. „Kuid Obamacare hoiab mind elus. Pean säilitama ravikindlustuse. Sinu viimatine plaan seab mind ja miljoneid teisi ameeriklasi ohtu,“ ütles Backard Trumpile. „On väga oluline, et sa kuuleks meid, et sa näeks meid, et sa mõistaksid, kelle sa ohtu sead. Lubasid kuid tagasi, et teed sellise tervisereformi, mis oleks parem ja kättesaadavam, mis ei jätaks kedagi abitusse olukorda,“ rääkis raske haiguse all kannatav naine, soovitades Trumpil eelnõuseadus uuesti üle lugeda. „See seab meid kõiki ohtu!“ ütles, Backard.

"Ma ei mõista, miks peaks senaatorid arvama, et see on hea idee. Miks jätta sajad tuhanded nevadalased, nagu mina, ilma tervisekindlustusest, et mõned paksud miljardärid saaksid mõned lisadollarid?“ artlueb naine. „Mis on selle põhjuseks? Tahaksin seda väga teada. Ma ei saa seda sinult otse küsida, kuna blokeerisid mu Twitteris.“