Neli tüdrukut ja poissi on tulnud päikselisele Sansibarile lõbutsema. Nad ei aimanud, et nende juurde tulevad üksteise järel nende eksid! Nad uskusid vaid, et see on tavaline tõsielusari. Osalejad olid kindlad, et võitmaks peaauhinda, üht miljonit rubla, peavad nad vaid skandaalitsema, kaklema ja ohjeldamatult seksima. Kuid nad on hoopis uskumatu sotsiaaleksperimendi osalejad. Vaatajad teavad seda, aga mitte osalejad.

Siin saates ei võida see, kes ajab oma eksidel pea sassi, vaid see, kes jääb igas olukorras iseendaks. Ükskõik kellega sa oled, jää endaks. Osalejad on saarel juba 20 päeva elanud. Selle aja jooksul on neil juhtunud nii mõndagi. Lõpuks leidus neiu, kes oli Demidiga suhet nõus tõsiselt võtma. Saarele tuli Arseni eks ja muutis noormehe hoobilt metsikust võitlejast romantikuks. Tanja kuulis neidudelt armastatu kohta inetut tõde – ta mees oli wc-s koos Iraga. Andrei ja Anja otsustasid selgeks teha, mis nende vahel on – armastust pole, on austus ja sõprus, vana suhe ei tule kõne alla. Tanja ja Ivan on samuti lahkumineku äärel.

Juba täna jätavad paarikesed hüvasti ookeani, päikese ja palmidega. Miks saab saate viimasest päevast tõeline põrgu? Kas siirad tunded võidavad või hoopiski võiduhimu? Kes saab „Eksid rannal“ teise hooaja võitjaks ja võidab miljon rubla?

