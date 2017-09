Armastatud lauljal Ivo Linnal on ilmunud tuliuus laul ja video „Saame kokku“. Tegemist on Ivo 16. oktoobril ilmuva uue sooloalbumi „Suur loterii“ teise singliga.



Loo „Saame kokku“ autorid on Rainer Michelson ja Feliks Kütt ning tempokas lugu räägib vanadest vinüülidest, mida aeg-ajalt on taas riiulilt hea avastada ja plaadimängijasse panna. Loo videos teevad kaasa ka Anu Välba, Karl-Erik Taukar, Mart Juur, Kristjan Kangur, Juku-Kalle Raid ja ansambel Supernova.



Ivo Linna uus sooloalbum „Suur loterii“ ilmub 16. oktoobril. Albumil kuuleb spetsiaalselt Iffile kirjutatud laule nii Tõnis Mägi, Riho Sibula, Rainer Michelsoni, Urmas Jaarmani, Priit Pihlapi, Margus Kappeli, Antti Kammiste, Robert Linna ja veel paljude teiste sulest.

Albumi ja Ivo esimese raamatu esitluskontserdid toimuvad 26. oktoobrist kuni 7. novembrini üle Eesti ning lisaks Iffile on laval ansambel Supernova, Antti Kammiste ja mõned üllatuskülalised.

Vaata videot!

Kuidas meeldib?